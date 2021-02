Le compte Twitter WalkingCat, connu pour leaker des informations concernant Microsoft ou Samsung, a publié deux vidéos dans lesquelles sont présentées des lunettes de réalité augmentée signées Samsung. Il n’en fallait pas plus pour attiser la curiosité du monde de la tech, car on ignorait jusqu’alors qu’un tel projet était dans les plans du géant coréen.

Deux alléchantes vidéos

Parmi les deux vidéos, l’une d’entre elles semble toutefois bien plus réalisable sur le court terme que l’autre. Elle met en scène un homme portant d’épaisses lunettes baptisées Samsung Glasses Lite lui permettant de déployer l’hologramme d’un écran d’ordinateur. On peut notamment le voir passer du mode visionnage au mode gaming grâce à une Galaxy Watch, et même connecter les lunettes à un drone DJI pour observer le paysage à la première personne. En plus de permettre l’usage de la réalité augmentée, les Samsung Glasses Lite peuvent également servir de simples lunettes de soleil.

Dans une seconde vidéo bien plus conceptuelle qui n’est pas sans rappeler la promotion des HoloLens de Microsoft, Samsung fait la démonstration de sa vision du « Next Wearable Computing ». Dans cette dernière, un utilisateur porte les lunettes Samsung, mais il peut en faire un usage bien plus poussé en voyant, par exemple, des objets digitaux apparaître en 3D dans le monde réel. En outre, les lunettes lui permettent d’explorer une pièce comme s’il se trouvait réellement à l’intérieur, ou d’organiser un appel vidéo avec des personnes qui semblent se trouver à ses côtés.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

La réalité augmentée attire les géants de la tech

Pour l’heure, aucune information supplémentaire n’a été dévoilée, ni par WalkingCat, ni par Samsung. Si les vidéos ont eu un effet de surprise, l’arrivée de Samsung sur le marché des lunettes de réalité augmentée ne semble, finalement, pas si étonnante que cela. Cette technologie est en effet considérée comme l’une des pierres angulaires du monde de demain avec des gros noms de l’industrie en train de développer leurs propres modèles.

C’est notamment le cas de Facebook et de son projet Orion, mais également d’Apple. La marque à la pomme a d’ailleurs commencé, à l’été 2020, la production des lentilles qui viendront équiper ses Apple Glass. Il semblerait donc que Samsung ait pour ambition de se joindre à la fête pour venir concurrencer les géants américains dans un secteur qui devrait, à l’avenir, être très prolifique.