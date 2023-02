Apple souhaiterait lancer, en 2024, un iPhone haut de gamme qui viendrait compléter la série iPhone 16, 16 Pro et 16 Pro Max. Plus cher encore, l’iPhone Ultra proposerait des fonctionnalités encore plus poussées que ses homologues.

La gamme d’iPhone 16 probablement composée de 4 appareils

En temps d’incertitude économique, Apple change sa stratégie afin de devenir plus efficace, c’est notamment pour cette raison que la production du nouvel iPhone SE a été mise en pause. Selon le spécialiste de la marque à la pomme Mark Gurman, cette dernière souhaite, dans ce sens, commercialiser l’iPhone Ultra, un smartphone encore plus puissant que les autres, à l’image de l’Apple Watch Ultra déployée l’année dernière.

Si au départ, il estimait que l’appareil remplacerait l’iPhone 15 Pro Max cette année, il est revenu sur cette prédiction et s’attend désormais à ce que l’entreprise lance cet appareil au même moment que la gamme d’iPhone en 2024, il viendrait s’ajouter aux trois smartphones habituels : le 16, le 16 Pro et le 16 Pro Max.

L’iPhone Ultra serait donc proposé à un prix encore plus élevé. Côté fonctionnalités, l’analyste évoque « de nouvelles améliorations de l'appareil photo, une puce plus rapide et peut-être un écran encore plus grand ». L’appareil pourrait en outre être livré avec un design qui abandonne le port de charge en faveur de la recharge sans fil.

Avec une base de clients fidèles, Apple n’a pas peur d’augmenter ses prix

Cela démontre qu’Apple ne craint pas d’augmenter les prix de ses produits, ce qu’elle a déjà fait avec sa gamme d’iPhone 14. Lors de l’annonce des résultats trimestriels de la société, son PDG Tim Cook ne s’est pas montré en défaveur d’une nouvelle augmentation du coût de ses produits. Selon lui, les utilisateurs d’Apple sont prêts à payer plus pour obtenir des appareils de grande qualité.

« L'iPhone fait désormais partie intégrante de la vie des gens. Je pense que les gens sont prêts à vraiment s'étirer pour obtenir le meilleur qu'ils peuvent se permettre dans cette catégorie », a-t-il déclaré. Pour rappel, la firme de Cupertino a atteint la base installée de 2 milliards d’appareils dans le monde au quatrième trimestre de 2022.

Selon ses dirigeants, les consommateurs sont très fidèles à la marque, tandis qu’un nombre record de clients passent de la concurrence à Apple, et ce malgré l’augmentation de ses prix.