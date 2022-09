La firme de Cupertino était de retour cette année pour une présentation de ses prochains appareils. Ce mercredi 8 septembre au soir, Apple a fait étalage des nouvelles versions de ses produits phares : l'iPhone 14 avec quatre modèles distincts, les dernières Apple Watch, dont un modèle dédié aux sportifs, et les AirPods Pro de seconde génération. Rien de révolutionnaire à l’horizon, à part quelques améliorations. La marque à la pomme reste dans la droite lignée de ses précédents modèles et continue de capitaliser sur le succès de l'iPhone.

La fin du modèle mini avec l’iPhone 14 et une version « Plus » chère

Alors que l’iPhone 13 disposait d’un modèle mini commercialisé au prix de 810 euros à son lancement, Apple fera cette année l’impasse sur ce type d’iPhone. À la place, l’iPhone 14 accompagnera sa sortie d’un iPhone 14 Plus. Au lieu d’une alternative avec un plus petit écran, les adeptes de la marque à la pomme auront la possibilité de payer un peu plus cher pour un modèle avec un écran plus large.

L’iPhone 14 standard disposera d’un écran de 6,1 pouces (15,5 cm), facturé à 1019 euros pour la version la moins chère dotée de 128 Go de stockage. La date de sortie est fixée au 16 septembre. L’iPhone 13 équivalant coûtait 909 euros à sa sortie en 2021. Le modèle Plus de l’iPhone 14 possède quant à lui un écran de 6,7 pouces (17 cm) pour le prix de 1169 euros et un lancement prévu le 7 octobre.

Côté amélioration, rien de révolutionnaire par rapport au précédent modèle. L’écran est toujours une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Le processeur dispose d’un cœur supplémentaire pour de meilleures performances. L’un des changements notables reste cependant l’arrivée d’une fonctionnalité de communication satellite pour envoyer des messages depuis une zone blanche. L’iPhone 14 pourra aussi prévenir automatiquement les secours lors d’un accident de la route, grâce à un accéléromètre plus précis.

L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max, attention ça fait mal au portefeuille

Apple a présenté les deux nouvelles versions haut de gamme de son smartphone. La version Pro sera facturée à 1 330 euros alors que l’iPhone 14 Pro Max sera le téléphone le plus cher jamais commercialisé par la marque, à hauteur de 1 479 euros au lancement. Les tailles des écrans seront de 6,7 pouces et de 6,1 pouces respectivement. Les deux modèles arriveront le 16 septembre.

La différence de ce « smartphone de luxe » avec les modèles standards se trouve dans l’appareil photo. Le grand-angle sera 65 % plus important que sur l’iPhone 13 Pro et les photos prises de nuit ou en intérieur seront de bien meilleure qualité grâce à un triple capteur de 48 mégapixels.

Pour la première fois, l’iPhone 14 Pro aura un écran qui restera allumé en permanence. Il affichera donc les notifications sans interruption. Même si l’écran s’assombrit hors utilisation pour limiter la consommation d'énergie, une telle fonctionnalité interroge dans le contexte écologique actuel.

Une Apple Watch pour les sportifs et des AirPods Pro légèrement améliorés

La montre connectée d’Apple aura bien le droit à sa dernière version avec l’Apple Watch Series 8. Pas de changement radical par rapport à la précédente itération du produit. Le design reste le même, avec toutefois des nouvelles fonctionnalités, dont l’intégration d’un thermomètre. L’autonomie de la batterie pourra aussi être prolongée un mode basse consommation. Elle est attendue pour le 16 septembre à 499 euros.

Grosse nouveauté tout de même avec l’annonce de l’Apple Watch Ultra, un modèle premium destiné aux sportifs. L’entreprise promet une montre qui peut résister à des pressions jusqu’à - 40 mètres de profondeur pour les adeptes de la plongée. Elle est notamment conçue pour mesurer plus efficacement les performances sportives et intègre un GPS plus précis. Une Apple Watch de luxe qui coûtera 999 euros lors de sa sortie le 16 septembre.

Enfin, la société de Tim Cook est revenue sur la seconde génération de ses AirPods Pro. Les écouteurs sans fils seront équipés d’une puce H2 qui permet une réduction des bruits deux fois plus importante. La qualité du son sera évidemment améliorée avec par exemple des basses plus riches. Le volume se réglera d’un simple glissement du doigt sur les écouteurs. Les AirPods Pro 2 seront disponible le 23 septembre pour pas moins de 299 euros.