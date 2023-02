Apple a dévoilé ses résultats financiers pour son premier trimestre de l’année fiscale, allant d’octobre à décembre 2022. Le bilan est mitigé : la marque à la pomme enregistre une perte de ses revenus d’une année sur l’autre, mais établit deux nouveaux records.

La situation en Chine a affecté la production des iPhone

La firme de Cupertino était sur une lancée titanesque depuis la pandémie de Covid-19, mais à l’instar des autres entreprises technologiques, elle est affectée par la crise multifactorielle qui touche le secteur. Son chiffre d’affaires sur son premier trimestre fiscal s’établit à 117 milliards de dollars, soit une perte de 5 % par rapport à la même période de l’année précédente. Il s’agit de la première baisse de ses ventes d'une année sur l'autre depuis 2019, mais également de son deuxième manque à gagner depuis août 2017, les ventes ayant été inférieures de plus de 3 % aux attentes.

Apple a notamment souffert de la situation complexe en Chine, avec le Covid-19 qui a directement affecté sa chaîne d’approvisionnement. En conséquence, la demande en iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max était bien supérieure à l’offre, impactant directement ses ventes. Elles ont atteint 65,7 milliards de dollars, soit une baisse de 8 % par rapport à l’année précédente. Les performances des Mac ont aussi chuté, de plus de 28 % alors que le marché global du PC connaît une période très difficile après avoir prospéré durant la pandémie. Même son de cloche pour les wearables (Apple Watch, AirPods, etc.), qui ont également baissé de 8 %.

En revanche, les iPad ont bien performé avec une hausse de 30 % grâce à la stratégie d’Apple : elle a commercialisé un modèle moyen de gamme et bon marché, puis une tablette haut de gamme.

Nouveau record établi pour les services de l’entreprise

La marque à la pomme revendique désormais 2 milliards d’appareils dans le monde, soit une base installée incroyablement robuste. « Alors que nous continuons tous à naviguer dans un environnement difficile, nous sommes fiers d'avoir la meilleure gamme de produits et de services que nous ayons jamais eue, et comme toujours, nous restons concentrés sur le long terme et travaillons avec nos valeurs dans tout ce que nous faisons. Au cours du trimestre de décembre, nous avons franchi une étape importante et nous sommes ravis d'annoncer que nous comptons désormais plus de 2 milliards d'appareils actifs dans le cadre de notre base installée croissante », a déclaré Tim Cook.

Le PDG attribue cette performance à la satisfaction et à la fidélité élevées des clients de la société, ainsi qu'à un nombre record de clients passant de la concurrence à Apple.

Ce trimestre a également vu un nouveau record pour les services d’Apple. Ils ont engendré 20,7 milliards de dollars, soit une hausse de 6,4 % par rapport à 2021, signant le meilleur résultat pour la branche depuis sa création. Les services cloud, les paiements Apple Pay et Apple Card, et la Apple Music étant des éléments forts de la division.

Apple reste timide pour 2023

Apple n’a pas voulu donner de prévisions précises pour le trimestre en cours et l’année 2023 globalement, citant le contexte macro-économique complexe et incertain. Elle a toutefois expliqué que la production de ses iPhone s’était améliorée, et que leurs ventes au second trimestre de l’année fiscale connaîtraient une baisse moins importante.

En revanche, elle s’attend à ce que les ventes de Mac et d'iPad connaissent une baisse à deux chiffres. Les services, eux, devraient continuer sur leur lancée et donc croître. La firme de Cupertino a également rappelé qu’elle n’avait eu recours à aucune vague de licenciement, contrairement aux autres big tech.

« Nous reconnaissons également que l'environnement dans lequel nous évoluons est difficile. Et donc nous réduisons les coûts. Nous réduisons les embauches, nous sommes très prudents et délibérés sur les personnes que nous embauchons », a expliqué Tim Cook, confirmant que si elle ne se sépare pas de son personnel, l’entreprise a ralenti les recrutements pour faire face à la crise.