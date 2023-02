Quelques jours après l’annonce de l’arrivée de ChatGPT dans Azure, de nouvelles rumeurs affirment que Microsoft travaillerait sur l’intégration d’une version plus rapide de l’intelligence artificielle d’OpenAI. GPT-4 serait ajouté au moteur de recherche Bing pour concurrencer Google en améliorant ses performances et résultats.

Google a-t-il du souci à se faire avec ChatGPT ?

Depuis quelques mois, ChatGPT enflamme la toile. Début décembre, OpenAI, créateur de l’agent conversationnel, a annoncé que l’application avait été testée par un million de personnes. Mi-janvier, Microsoft a intégré les outils d’OpenAI dans son offre Azure. Les clients de Microsoft peuvent utiliser les différentes intelligences artificielles de la start-up via un réseau privé et sans limite d’utilisation. Ils peuvent notamment répondre à des besoins de support client ou encore de gestion des données.

La semaine dernière Microsoft a annoncé que l’entreprise étendait son partenariat avec OpenAI avec un investissement « pluriannuel et plusieurs milliards de dollars ». Avec cet argent, le mastodonte déploiera des supercalculateurs spécialisés afin d’accélérer la recherche en intelligence artificielle d’OpenAI.

The Information avait révélé en début d’année que Microsoft travaillerait à l’intégration de ChatGPT sur Bing. Cependant, le média Semafor a précisé ce 1er février que s’agirait pas de ChatGPT mais de sa variante : GPT-4. Le moteur de recherche pourrait devenir un concurrent sérieux dans un secteur largement dominé par Google.

Dans la forme, les utilisateurs ne verront pas de réelle différence entre ChatGPT et GPT-4 à part la vitesse. L'entraînement du modèle aurait été amélioré pour consommer moins de ressources et d’énergie. Cette amélioration ainsi diminue le temps de réponse, passant de quelques minutes avec ChatGPT à quelques secondes avec GPT-4. Ce nouvel agent devrait sortir dans les mois à venir et permettrait aussi d’avoir des réponses plus détaillées. Bing n’afficherait alors plus une liste de liens classiques, mais une conversation proposant des réponses naturelles.

Google ne semble pas effrayé par cette nouvelle expérience de recherche. Des dirigeants auraient déclaré à leurs employés que les chatbots ne remplaceront jamais la recherche classique sur internet. De plus, des équipes travailleraient aussi, et depuis longtemps, sur des intelligences artificielles conversationnelles. Google souhaite cependant prendre le temps de vérifier ses outils avant de les proposer au grand public.

En Chine, le moteur de recherche principal du pays, Baidu, travaillerait sur une intelligence artificielle similaire à celle d’OpenAI. Son lancement serait prévu pour le début du mois de mars.

Au-delà des rumeurs, OpenAI ne devrait pas se contenter du seul engouement autour de ChatGPT. La start-up devrait lancer une application mobile dans les prochains mois pour proposer son intelligence artificielle conversationnelle à encore plus de personnes. Elle pourrait aussi sortir un générateur de vidéo grâce à son intelligence artificielle Dall-E 2.