Netflix a entamé une guerre contre le partage de mots de passe, mais le géant du streaming ne souhaite pas sanctionner les utilisateurs vivant dans un même foyer. En ce sens, Netflix a mis à jour, le 1er février, sa section « Aide » dans les pays où elle test déjà un système de frais d’adhésion supplémentaire pour le prêt de compte. Les modifications apportées montrent comment un compte peut être partagé entre tous les appareils d’une famille.

La fin du partage de compte approche ?

Au Chili, au Costa Rica et au Pérou, les abonnés à Netlfix se voient déjà imposer un paiement de 2,99 dollars supplémentaires pour partager leur compte en dehors de leur foyer. Désormais, ils pourront choisir quels appareils font partie de ce dernier.

Pour y parvenir, ils devront définir l’emplacement principal de leur compte grâce à leur télévision. « Un emplacement principal est défini par un téléviseur connecté à votre compte et à votre réseau Wi-Fi », explique la foire aux questions, relayée par The Streamable, « tous les autres appareils connectés à votre compte sur ce réseau Wi-Fi seront associés à votre emplacement principal et pourront utiliser Netflix ». Si un utilisateur ne possède pas de télévision, Netflix déterminera automatiquement l’emplacement principal à partir de l’adresse IP, des identifiants et de l’activité des appareils.

Afin qu’un appareil soit considéré comme appartenant au foyer, le service de vidéos à la demande précise « qu’il doit avoir ouvert l’application ou le site Internet et regardé un programme au moins une fois tous les 31 jours ». Si un abonné n’est pas chez lui et souhaite se servir de Netflix sur un support qui n’est pas relié, il a la possibilité de réclamer un code de vérification au titulaire du compte pour y avoir accès 7 jours supplémentaires. Il n’est pas précisé s’il est possible de demander ce code plusieurs fois d’affilée.

Pour Netflix, mettre fin au partage de compte est une priorité. Selon la plateforme, environ 100 millions d’utilisateurs dans le monde profiteraient gratuitement d’un compte. Autant de clients potentiels qui permettraient à l’entreprise basée à Los Gatos de diversifier ses sources de revenus.