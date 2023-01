Meta continue d'avancer sur le développement des technologies en lien avec le métavers et officialise le rachat de Luxexcel, un fabricant de lentilles intelligentes.

Meta fait l'acquisition de Luxexcel

Le métier de Luxexcel, une société néerlandaise, est l'impression de lentilles en 3D. Des technologies que les entreprises peuvent utiliser à l'intérieur des lunettes de réalité augmentée. L'information a été officialisée par le média néerlandais De Tijd et Meta a depuis confirmé à The Verge qu'elle avait bien acheté la société. Dans un billet de blog, Andrew Bosworth, CTO de Meta, précise que « Meta a commencé l'année 2022 avec un nouveau nom et une nouvelle vision de l'avenir, c'est notre travail de donner vie à cette vision ».

De son côté, Ryan Moore, responsable de la communication de l'entreprise, précise que « nous sommes ravis que l'équipe de Luxexcel rejoigne Meta. L'occasion d'approfondir le partenariat déjà existant entre nos deux entreprises ». Si le montant de cette acquisition n'a pas été dévoilé, Andrew Bosworth précisait il y a quelques semaines que « la société consacre environ la moitié des dépenses d'exploitation à sa division axée sur le métavers, la réalité augmentée et la réalité virtuelle », alors que Meta continue de perdre des milliards.

Luxexcel, une société fondée en 2009, affirme pouvoir intégrer les éléments nécessaires à la création d'une expérience de réalité augmentée dans un verre optique, comme un film holographique. En 2021, elle s'est associée à WaveOptics, la société qui fournit les écrans des Spectacles de Snap, pour créer une lentille capable de superposer des objets virtuels à l'environnement réel de l'utilisateur. Meta avance toujours dans la même direction, mais ce n'est pas pour autant que nous verrons une paire de lunettes de réalité augmentée débarquer sur le marché prochainement.

Selon Andrew Bosworth, les lunettes de réalité augmentée de Meta « nécessiteront des années de travail pour rendre l'appareil plus fin, plus léger, plus rapide et plus puissant ». Cependant, Meta ne lâche rien et fait tout pour se rapprocher de son objectif ultime. Le géant américain s'est également associé à Ray-Ban en 2021 pour lancer les Ray-Ban Stories, une paire de lunettes intelligentes équipées de caméras, de haut-parleurs et de microphones. Les verres ne sont pas encore équipés d'écrans intégrés, mais c'est certainement un sujet sur lequel Luxexcel pourrait aider Meta.