Sans faire d'annonce particulière, Amazon a lancé Prime Gaming en Inde durant le mois de décembre 2022. Le géant du commerce en ligne testait son offre depuis plusieurs semaines au sein du marché d'Asie du Sud et l'a rendu disponible pour tous les habitants du deuxième pays le plus peuplé au monde.

Si certains des services proposés par Amazon avec son offre Prime étaient déjà disponibles en Inde, notamment pour ce qui est de la livraison et de Prime Vidéo, son service de vidéo en streaming, ce n'est pas le cas pour son service jeux vidéo et Twitch. C'est au début du mois de décembre 2022 que Rishi Alwani, fin connaisseur indien de l'industrie du jeu vidéo et responsable de la communication pour un éditeur de jeux, SuperGaming, a fait une découverte qu'il a partagée dans un tweet.

Amazon India appears to be prepping for a Prime Gaming launch. Shows up in the Prime subscription section of the site but clicking through gives an error. Possibly work in progress. H/T @saruboss0812. #PCGaming #PrimeGaming #India pic.twitter.com/4tKxwYLYbn

— 0xSkeptic (@RishiAlwani) December 5, 2022