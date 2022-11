Avec la plateforme Afteriize, le spécialiste de l'automobile Mobivia (propriétaire entre autres de Norauto et de Midas) veut créer une place de marché dont l'objectif est de valoriser les informations relatives au secteur de l’usage automobile.

Afteriize : la plateforme pour les acteurs de la mobilité

La data marketplace Afteriize va réunir des données sur de nombreux métiers : la distribution, la vente, l'utilisation, l'usure, la maintenance l'équipement et la mobilité individuelle. Avec cette plateforme, l'objectif pour Mobivia est de créer un véritable écosystème « de tous les acteurs et observateurs de la mobilité individuelle d’aujourd’hui et de demain ». L'entreprise, leader européen du retail automobile, est présente dans 18 pays avec près de 1970 ateliers et centres automobiles. Concrètement, Mobivia s’organise autour de 3 métiers : les services à l’automobiliste, la distribution de pièces et pneus et les nouvelles mobilités.

Pour le lancement d'Afteriize, Mobivia peut « compter sur la présence de grands industriels européens qui se fournissent en data sur notre plateforme. Nous pouvons aussi nous appuyer sur d’autres fournisseurs de données complémentaires à celles de Mobivia. En définitive, Afteriize permet de développer de nouveaux revenus mais aussi des partenariats ». Avec cette marketplace, les spécialistes du secteur automobile vont pouvoir valoriser et commercialiser leurs données (non personnelles), ou bien en acquérir de nouvelles pour développer leur activité et approfondir la connaissance de leurs clients.

En effet, l'ambition de Mobivia est aussi de permettre aux acteurs présents sur la marketplace de mieux comprendre l’usage de leurs produits, le comportement d’achat des clients finaux ainsi que la durée de vie de leurs produits. Pour faire fonctionner Afteriize, l'entreprise s'appuie sur l'expertise de la jeune pousse française Dawex et de sa solution « Data Exchange platform ». Avec cette technologie, Mobivia est en capacité de « faciliter le sourcing, la distribution, l’échange et la monétisation des données, dans un environnement de confiance ».

Afteriize peut d'ores et déjà compter sur la présence de « nombreux acteurs ». Sans donner de nom, l'entreprise française précise que ces derniers se fournissent en data sur la plateforme « mais aussi sur d’autres fournisseurs de données complémentaires à Mobivia ». La marketplace dévoilée il y a quelques jours va donc permettre aux acteurs qui l'investissent de développer de nouveaux revenus mais aussi de nouveaux partenariats. Mobivia précise que la plateforme répond aux « exigences des réglementations européennes et internationales, et aux enjeux de traçabilité et de sécurité ».