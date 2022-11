Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a indiqué le 21 novembre, dans une lettre, que TikTok faisait l’objet de plusieurs enquêtes sur ses pratiques en matière de gestion des données personnelles au sein de l’Union européenne. Les inquiétudes se portent particulièrement sur le transfert de données des citoyens européens vers la Chine et sur la publicité ciblée à destination des utilisateurs mineurs.

La lettre, destinée à Brendan Carr, un membre de la Commission fédérale des communications américaines (FCC), indique que « les pratiques de TikTok en matière de données, notamment en ce qui concerne les transferts internationaux de données, font l’objet de plusieurs procédures en cours ». Ursula von der Leyen précise qu’« il s’agit notamment d’une enquête de la commission de la Commission de protection des données irlandaise sur la conformité de TikTok à plusieurs exigences du Règlement général sur la protection des données (RGPD) ».

NEW: The President of the European Commission, Ursula von der Leyen, confirms that #TikTok’s data transfers are under investigation & object of several ongoing proceedings.

This comes after concerns raised by Members of the European Parliament about data access from inside China https://t.co/aWlVl6hnXJ pic.twitter.com/dhOCojKKOW

