TikTok se retrouve dans une nouvelle affaire aux États-Unis. Jeudi dernier, le 20 octobre, Forbes a dévoilé que ByteDance a prévu d'utiliser son réseau social pour « surveiller la localisation personnelle de certains citoyens américains ». Le lendemain, le réseau social a nié, dans une série de tweet, vouloir effectuer une telle surveillance.

Dans son article, Forbes affirme que la surveillance est assurée par le département de contrôle des risques et de vérification interne de la maison mère de TikTok, ByteDance. Les données seraient transmises par le chef du département directement au PDG. Cette section de l’entreprise mène majoritairement des enquêtes sur les erreurs et les fraudes des employés. Néanmoins le département de la société a prévu, dans deux cas distincts, d’effectuer une collecte de données sur plusieurs citoyens américains qui n’ont jamais travaillé dans l’entreprise.

Pour se défendre, TikTok a un « manque de rigueur et d’intégrité journalistique ». Selon le réseau social, Forbes n’aurait pas publié leur réponse dans laquelle il « réfute la faisabilité de l’allégation principale : TikTok ne collecte pas d'informations précises sur la localisation GPS des utilisateurs américains, ce qui signifie que l’application ne peut pas surveiller les utilisateurs américains comme le suggère l'article ». Le réseau social de ByteDance ajoute que son application n’a jamais voulu cibler quelconque personnalité publique, journaliste ou encore politique.

We are confident in our sourcing, and we stand by our reporting. TikTok and ByteDance have not denied any of the claims in the story. They are denying something it does not say.

October 21, 2022