Brandan Carr, membre de la Commission fédérale des communications américaines (FCC), a révélé le 28 juin avoir transmis un courrier à Google et Apple les priant de retirer TikTok de l’App Store et le Play Store. Une exigence liée à des révélations dues BuzzFeed plus tôt dans le mois.

Dans une enquête fouillée, basée, entre autres, sur les enregistrements de 80 réunions internes à TikTok, BuzzFeed a dévoilé que des employés chinois de ByteDance, la maison mère de TikTok, avaient eu accès entre septembre 2021 et janvier 2022 à des données sensibles d’utilisateurs américains, en dépit de déclarations passées.

En parallèle de la publication de l’article, le 17 juin, TikTok a réagi en assurant « supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données et de pivoter entièrement vers les serveurs cloud d'Oracle situés aux États-Unis ». L’entreprise a précisé « Nous utilisons toujours nos centres de données américains et singapouriens pour la sauvegarde, mais à mesure que nous poursuivons notre travail, nous prévoyons de supprimer les données privées des utilisateurs américains de nos propres centres de données ».

Le réseau social négociait avec Oracle et la commission des investissements étrangers aux États-Unis (CFIUS) ce transfert de longue date. Il concerne avant tout les données les plus sensibles, non accessibles via l’application comme les anniversaires. Pour Brandan Carr cette réponse « ne répond pas à la préoccupation soulevée ici ».

Selon lui « TikTok a longtemps affirmé que les données de ses utilisateurs américains étaient stockées sur des serveurs aux États-Unis, mais ces déclarations n'offraient aucune protection contre l'accès à ces données depuis Pékin ».

TikTok is not just another video app.

That’s the sheep’s clothing.

It harvests swaths of sensitive data that new reports show are being accessed in Beijing.

I’ve called on @Apple & @Google to remove TikTok from their app stores for its pattern of surreptitious data practices. pic.twitter.com/Le01fBpNjn

— Brendan Carr (@BrendanCarrFCC) June 28, 2022