Il y a quelques jours, TikTok a confirmé avoir mis à jour sa politique de confidentialité. Dans une déclaration officielle, le réseau social informe les utilisateurs européens que le personnel chinois a bien accès à leurs données.

Pourquoi TikTok autorise-t-il ses équipes chinoises à accéder aux données des européens ?

Dans un billet de blog, Elaine Fox, responsable de la protection de la vie privée pour TikTok en Europe, déclare que « sur la base d'un besoin avéré de faire leur travail, sous réserve d'une série de contrôles de sécurité et de protocoles d'approbation robustes, et par le biais de méthodes reconnues par le règlement général sur la protection des données (RGPD), nous autorisons certains employés de notre groupe situés au Brésil, au Canada, en Chine, en Israël, au Japon, en Malaisie, aux Philippines, à Singapour, en Corée du Sud et aux États-Unis, à accéder à distance aux données des utilisateurs européens de TikTok ».

Le message est très clair. Les données des utilisateurs de TikTok qui résident sur le continent européen peuvent être consultées par des employés de l'entreprise sur l'ensemble des territoires énumérés dans la déclaration officielle. C'est une information qui a du mal à passer pour les autorités européennes, surtout dans le contexte que nous traversons de préoccupations politiques et réglementaires, concernant l'accès des chinois aux informations des utilisateurs de la plateforme. Cette mise à jour doit permettre à TikTok de « s'assurer que l'expérience de la plateforme est cohérente, agréable et sûre ».

Selon plusieurs experts du réseau social, les données pourraient être utilisées pour effectuer des contrôles sur certains aspects de la plateforme, notamment la performance de ses algorithmes, qui recommandent du contenu aux utilisateurs. Ce qui inquiète le plus les autorités européennes, c'est que les données des utilisateurs de TikTok soient également accessibles de la maison mère du réseau social, ByteDance. Aux États-Unis, le CEO de TikTok, Shou Zi Chew, a déclaré qu'un ensemble « restreint de données non sensibles » sur les utilisateurs américains pouvait également être consulté par des employés étrangers.

La mise à jour de la politique de confidentialité, qui s'applique au Royaume-Uni, à l'EEE et à la Suisse, et qui entrera en vigueur le 2 décembre, s'inscrit dans un contexte de pression politique sur l'utilisation des données générées par l'application. Le régulateur irlandais, qui a compétence sur TikTok dans toute l'Union européenne, a lancé une enquête sur les « transferts par TikTok de données personnelles vers la Chine ». L'application compte également héberger certaines données des utilisateurs européens sur le territoire irlandais.

Pour Michael Veale, professeur associé en droits numériques à l'University College de Londres, les lois chinoises sur les données doivent conduire à s'interroger sur la sécurité de transferts de données, même limités. Il ajoute que « je ne suis pas convaincu que le gouvernement chinois se concentre actuellement sur l'espionnage des données TikTok des utilisateurs européens. Ils disposent d'autres moyens pour obtenir des informations privées ».