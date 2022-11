WhatsApp a annoncé cette semaine mettre en place une fonctionnalité de type annuaire au Brésil. Un nouvel onglet de recherche permettra de trouver des entreprises à proximité. Cette nouvelle incursion est une façon de renforcer la position de la plateforme de Meta sur l’e-commerce.

Meta veut développer le commerce en ligne sur WhatsApp

En septembre 2021, WhatsApp a lancé un test d’une nouvelle fonctionnalité, dans la ville brésilienne de São Paulo. Elle se comporte comme un annuaire et permet aux utilisateurs de rechercher une entreprise directement dans l’application. Il suffit aux utilisateurs de se rendre dans leurs contacts pour se voir proposer un bouton « entreprises à proximité » et ainsi voir apparaître une liste de commerces en tout genre. Les utilisateurs peuvent alors accéder au profil complet des entreprises avec leurs coordonnées. Elles pourront également afficher leurs produits. Après plus d’un an de mise en pratique, Meta étend ces fonctionnalités au reste du marché brésilien.

Le Brésil, le pays le plus peuplé d'Amérique latine, est une région clé pour WhatsApp. En effet, la plateforme attire chaque mois plus de 120 millions de brésiliens. Le marché sud-américain est donc le terrain idéal pour tester de nouvelles offres commerciales.

Désormais, la messagerie instantanée offre la possibilité d’aller au-delà de la recherche d’entreprise à proximité. Cette nouvelle fonctionnalité, baptisée Business Search (Recherche d’entreprise), vise à aider les utilisateurs à chercher le numéro de téléphone d’entreprises directement dans WhatsApp plutôt que sur des moteurs de recherche concurrents. Elle permet aussi de parcourir les sociétés par catégorie comme les banques, les restaurants, et les agences de voyages ainsi que par leur nom.

Cette option est en cours de déploiement en Amérique latine notamment au Brésil, en Colombie, au Mexique, mais aussi en Indonésie et au Royaume uni.

Les récentes options de WhatsApp renforcent la stratégie de transformer l’application de messagerie en un espace commercial. Meta a révélé dans ses résultats trimestriels le mois dernier que l'activité de publicité sur WhatsApp avait augmenté de 80 % en un an , et était en passe de générer 1,5 milliard de dollars de revenus annuels.