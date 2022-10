La NASA a confirmé, le 11 octobre, que sa première mission de défense planétaire, lancée en novembre 2021, a été un véritable succès. Sa sonde Double Asteroid Rendezvous Test (DART) qui s’était écrasée volontairement, fin septembre, sur l’astéroïde Diphormos, en orbite autour d’un second astéroïde nommé Didymos, a réussi à modifier sa trajectoire. Les résultats ont d’ailleurs surpassé les attentes des scientifiques.

Dans la nuit du 26 au 27 septembre, DART a percuté Diphormos à une vitesse de 22 000 kilomètres par heure. D’après les chercheurs, un tel impact serait suffisant pour déloger un tel astéroïde, de 160 mètres de diamètre, de son orbite.

