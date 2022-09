Dans la nuit du 26 au 27 septembre 2022, la NASA a réalisé une première historique. Sa sonde Double Asteroid Rendezvous Test (DART) s’est en effet crashée volontairement dans un astéroïde afin de le dévier.

Pourquoi cet astéroïde ?

Qualifiée de première mission de défense planétaire, DART est consacrée à l'étude et à la démonstration d'une méthode de déviation des astéroïdes en modifiant leur mouvement dans l'espace par un impact cinétique. Considérée comme un test, elle vise à prouver la capacité de l’humanité à dévier un astéroïde potentiellement dangereux pour la Terre.

Les scientifiques ont donc choisi l’astéroïde idéal pour cette mission. Non dangereux pour la planète dans un avenir prévisible, il s’agit d’un système binaire baptisé Didymos. Il est composé d’un objet primaire de 800 mètres de diamètre, autour de celui-ci, orbite un objet plus petit de 160 mètres de diamètre et nommé Dimorphos. Ce dernier réalise une orbite complète en seulement 11 heures, une durée suffisamment courte pour que tout changement dans son orbite soit visible par les télescopes terrestres lors des observations de suivi.

Par ailleurs, l’astéroïde se trouve actuellement au plus proche de la Terre, à 11 millions de kilomètres, ce qui facilite également son observation.

La sonde DART a capturé des images exceptionnelles

Lancée en novembre 2021 par une fusée Falcon 9 de SpaceX, la sonde DART avait donc pour mission de venir percuter Dimorphos à une vitesse de 22 000 km/h. Selon les scientifiques, le choc serait suffisamment puissant pour modifier l’orbite du petit satellite ; et permettrait de prouver qu’il est possible de dévier la trajectoire d’un astéroïde se dirigeant vers la Terre.

DART est parvenue à prendre une photographie chaque seconde durant son approche et jusqu’à son impact avec l’astéroïde, les images exceptionnelles ont été retranscrites en direct par la NASA et visionnées par des millions de personnes à travers le monde. D’autres visuels devraient bientôt nous parvenir ; il y a quelques semaines, la sonde a déployé un petit cubesat appelé LICIACube pour suivre son sillage et observer le crash de l'astéroïde. Les photos capturées par ce dernier devraient atteindre la Terre dans les prochains jours.

Don't want to miss a thing? Watch the final moments from the #DARTMission on its collision course with asteroid Dimporphos. pic.twitter.com/2qbVMnqQrD — NASA (@NASA) September 26, 2022

Désormais, le télescope James-Webb, le télescope Hubble, ainsi que de nombreux autres appareils sur Terre vont scruter le système Didymos pour étudier le résultat de l’impact. Les chercheurs de la NASA sont toutefois très confiants et qualifient déjà la mission de réussite : « Nos exigences sont de 73 secondes, mais nous pensons en fait que nous allons le changer d'environ 10 minutes », a expliqué Tom Statler, scientifique du programme DART. Il fait ici référence à la modification du temps de l’orbite effectué par Dimorphos.

L’ESA va prendre le relais

Par la suite, l’Agence spatiale européenne (ESA) va prendre le relais. Cette dernière prévoit sa propre mission vers le système d'astéroïdes pour assurer le suivi de l'impact de DART. Cette mission, appelée Hera, lancera un vaisseau spatial vers l'astéroïde en 2024 et se placera en orbite autour de l’astéroïde en 2027 pour étudier les roches spatiales et le cratère créé par DART sur Dimorphos.

En attendant les résultats définitifs sur la déviation de l’astéroïde, la mission DART peut être qualifiée de véritable réussite.