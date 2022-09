À Paris, le groupe Volkswagen a présenté le 24 septembre 2022 la Gen.Travel : un prototype réel innovant qui vise à redéfinir la mobilité longue distance du futur. Un véhicule électrique et entièrement autonome.

La Gen.Travel de Volkswagen

Selon Nikolai Ardey, responsable de l'innovation au sein du Groupe Volkswagen, « cette nouvelle stratégie va permettre de redéfinir la mobilité pour les générations à venir. Nous misons sur un transport durable et connecté. Chez Volkswagen, nous faisons grandir cette idée en montrant comment nos clients pourront vivre la mobilité à l'avenir ». Avec ce nouveau véhicule, le constructeur allemand rêve même de remplacer les vols de courte durée et ainsi de faire de l'ombre aux professionnels de l'aviation.

Il s'agit d'une navette autonome conçue pour accueillir 4 personnes. Son intérieur est totalement modulaire dans le but d'être personnalisé pour chaque voyage. Les passagers peuvent travailler ou se reposer durant le trajet, tandis que d'autres qui effectueront de longs voyages pourront utiliser deux sièges pour les transformer en lit. Avec ce concept baptisé Gen.Travel, Volkswagen veut expérimenter un futur à portée de main, grâce à des technologies innovantes.

Pour le moment, il ne s'agit que d'un projet de recherche destiné à tester cette navette sans conducteur. Même si le véhicule ne voit jamais le jour, Volkswagen affirme que certaines caractéristiques pourraient être intégrées aux futures voitures de série. Évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que toutes ces caractéristiques se retrouvent dans les véhicules équipés des technologies de conduite autonome que le groupe prévoit de fabriquer à partir de 2025, mais il y aura certainement un petit air de ressemblance.

Une prouesse en terme de design

D'après Klaus Zyciora, en charge du design chez Volkswagen, assure que « la Gen.Travel offre un aperçu des voyages du futur. Ce travail permet de montrer à quoi ressemblera la conduite autonome. La Gen.Travel incarne un design visionnaire pour la mobilité de demain. À l'ère de la perfection technologique et des possibilités pratiquement illimitées, la forme suit la liberté ». Si on devait résumer, Volkswagen promet une mobilité plus douce et plus excitante que jamais.

L'aspect extérieur de ce véhicule est particulièrement futuriste. On retrouve une cabine transparente et vitrée et une partie inférieure, qui abrite toutes les fonctionnalités techniques. La Gen.Travel est très basse, « afin d'optimiser la vue sur l'extérieur ». Ce véhicule du futur dispose également de la suspension active eABC (electric Active Body Control) qui calcule à l'avance les mouvements verticaux et latéraux tels que l'accélération, le freinage ou les virages, et optimise le style de conduite et la trajectoire en conséquence.