Volkswagen a annoncé le 31 janvier, la création d’un laboratoire dédiée à la recherche en intelligence artificielle (IA). Comme l’a précisé l’entreprise allemande, il s’agit d’un « centre de compétences et d’incubateur en réseau mondial pour produire des preuves de concept dans le domaine de la technologie entourant les innovations automobiles ».

Un laboratoire pour faire de l’IA, une valeur ajoutée pour les véhicules Volkswagen

Le lancement de ce laboratoire est en adéquation avec les ambitions de groupes visant à inclure des solutions d’intelligence artificielle au sein de ses véhicules. « Nous souhaitons offrir à nos clients une véritable valeur ajoutée grâce à l’intelligence artificielle. Notre objectif est de relier les écosystèmes numériques externes au véhicule, créant ainsi une expérience produit encore meilleure, » a déclaré Oliver Blume, PDG du groupe Volkswagen.

Au sein de cet incubateur, les équipes du constructeur automobile généreront des prototypes en lien avec les cycles de charge de batterie optimisés par l’IA, les services de maintenance prédictive et la reconnaissance vocale. Pour y parvenir, l’entreprise est à la recherche de partenaires technologiques, « La collaboration avec des entreprises technologiques est pour nous d’une importance cruciale, » a souligné Oliver Blume.

Dans son communiqué, Volkswagen précise que « des discussions exploratoires sont déjà en cours avec des entreprises technologiques internationales sur des projets initiaux, » sans fournir plus de détails. Le laboratoire ne sera pas hébergé au sein de Cariad, l’unité logicielle de Volkswagen, ni même dans une marque spécifique du groupe. L’entité sera autonome, et disposera d’un conseil de surveillance comprenant des représentants de Volkswagen, Audi et Porsche, ainsi que d’un conseil d’administration présidé par Carsten Helbing, le chief technical engineer de Volkswagen.

En janvier, à l’occasion de l’édition 2024 du CES, le constructeur allemand avait annoncé l’arrivée de l’IA générative dans ses véhicules pour le deuxième trimestre de cette année. Le groupe s’est rapproché de Cerence afin d’exploiter leur modèle de langage, Chat Pro, pour développer un chatbot capable de répondre à environ 10 000 questions en lien avec le véhicule.

Avec son laboratoire, Volkswagen se lance officiellement dans la course à l’intelligence artificielle dans l’industrie automobile. Elle espère bien dépasser Generals Motors qui avait eu l’idée d’intégrer l’IA dans les voitures dès le mois de mars 2023, ainsi que Stellantis qui a décidé de déployer cette technologie dans les véhicules de DS Automobiles en octobre dernier et de Peugeot cette semaine.