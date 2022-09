YouTube a dévoilé, le 8 septembre, plusieurs nouveautés pour le contenu éducatif sur sa plateforme. Pour y arriver, elle s’associe à des entreprises du secteur de l’EdTech comme EDpuzzle, Purdue University et Purdue Global.

Suivre des vidéos éducatives sans distractions

La grosse nouveauté présentée par YouTube est l’arrivée d’un nouveau lecteur nommé « YouTube Player for Education ». Celui-ci proposera de regarder des vidéos éducatives sans afficher de publicités, de liens externes ou de recommandations. Quim Sabrià, président-directeur général et cofondateur d’Edpuzzle, explique que « chaque jour, les professeurs et les étudiants du monde entier utilisent YouTube pour apprendre, et YouTube Player for Education va contribuer à l’éducation dans les établissements scolaires en permettant aux élèves d’aborder de nouveaux sujets sans distraction ».

Dans la même catégorie AppLovin abandonne sa proposition de rachat d’Unity de 17,5 milliards de dollars

Afin de pousser l’apprentissage plus loin, la plateforme prévoit de sélectionner des créateurs de contenus qui pourront proposer des séries de cours vidéos sur différents sujets. Ces derniers pourront être gratuits ou payants. Il sera possible de les regarder sans aucune publicité et en arrière-plan, comme c’est le cas avec l’abonnement premium de YouTube, YouTube Premium. Ce programme devrait être lancé dès l’année prochaine avec une bêta disponible, dans un premier temps, aux États-Unis et en Corée du Sud.

Enfin, le géant de la vidéo a révélé une nouvelle fonctionnalité pour accompagner ses nouveaux services dédiés à l'éducation : les quiz. Tous les créateurs de contenus ayant accès à l’onglet « Communauté » pourront poser des questions à leurs abonnés sous la forme d’un questionnaire à choix multiples. Cette fonction devrait être disponible en bêta dans les mois à venir avant d’être lancée officiellement l’année prochaine.

Le virage de YouTube vers le contenu éducatif

Cela fait quelques années maintenant que YouTube s’intéresse à l’éducation et développe des outils adressés à l’apprentissage. Alors que 93 % de ses utilisateurs se rendraient sur YouTube pour obtenir des informations, la filiale d’Alphabet se dit prête à faciliter l’apprentissage dans le monde entier grâce à ses services. « Apprendre reste une priorité absolue pour nous. Cette année encore, nous avons introduit une option permettant aux créateurs d’ajouter des métadonnées afin de cibler leur contenu sur des niveaux scolaires et des sujets spécifiques », écrit la plateforme dans son communiqué.

En 2018, elle levait 20 millions de dollars afin d’alimenter son programme de fonds réservé à l’éducation. Cet argent a servi à payer des créateurs de contenu lorsque ceux-ci publiaient des vidéos éducatives. Un an plus tard, en 2019, la société basée à San Bruno lançait ses premières listes de lecture éducatives sans recommandations : l’ancêtre du « YouTube Player for Education ».