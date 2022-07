D’après une récente publication du développeur d’applications portables, Alessandro Paluzzi, Twitter travaillerait sur une nouvelle fonctionnalité pour intégrer les personnages Bitmoji dans le flux des photos de profil. Cette option en cours d’expérimentation permettrait aux utilisateurs de choisir manuellement des personnages animés à leur effigie pour leur profil Twitter et Snapchat.

Dans son tweet du 1er juillet, Alessandro Paluzzi a dévoilé une nouvelle fonctionnalité intéressante qui consiste à télécharger un avatar personnel sur Twitter. Le nouveau bouton « Ajouter Bitmoji » vient s'incruster dans la galerie et servira à connecter un compte Bitmoji et sélectionner une image de bande dessinée comme photo de profil.

#Twitter is working on allowing #Snapchat Bitmoji to be used as an avatar 👀 pic.twitter.com/3o8bgLw7nf

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) July 1, 2022