Le moteur de recherche français Qwant vient de lancer une nouvelle extension pour lutter contre le pistage sur le web. Intitulé VIPrivacy, ce module logiciel se télécharge gratuitement sur les navigateurs acceptant les extensions et fonctionne de telle manière à ce que les traqueurs et cookies publicitaires soient automatiquement bloqués.

Qwant poursuit son travail pour le respect de la vie privée sur internet

Depuis 2011, date de sa création, Qwant a tenté de se démarquer des géants du moteur de recherche comme Google ou Bing. Comment ? En misant tout sur le respect de la vie privée. En effet, quand le modèle économique de ces moteurs de recherche repose sur l'exploitation et la vente de données issues de leurs recherches et de leurs requêtes, Qwant affirme ne pas tracer ses utilisateurs, en présentant des résultats neutres et non sponsorisés.

Le moteur de recherche français continue à travailler en ce sens et propose désormais VIPrivacy (pour Very Important Privacy), une extension pour navigateur qui permet de bloquer automatiquement les traqueurs et les cookies publicitaires.

Alors qu'à la fin de l'année 2020, la CNIL avait durci sa politique autour des cookies, 90 organismes étaient dans son viseur l'année suivante pour non-suivi de cette nouvelle réglementation. Ces entités tentent, par exemple, de contourner la loi en ne mettant pas en avant le choix de refuser des cookies de la même manière que le choix de les accepter.

VIPrivacy, l'extension de Qwant qui bloque automatiquement cookies et traqueurs publicitaires

VIPrivacy se présente sous la forme d'un module additionnel qu'il est possible d'ajouter sur Google Chrome, Microsoft Edge, ou Mozilla Firefox. Une fois installé dans le navigateur par l'utilisateur, celui-ci verra que Qwant est devenu automatiquement le moteur de recherche par défaut. Lorsque l'internaute recherchera des pages à l'aide de mots-clés, celui-ci se verra proposer des résultats non sponsorisés. En cliquant sur l'un de ces résultats de recherche, VIPrivacy fera en sorte que le message proposant d'accepter ou de refuser les cookies ne s'affiche plus tout en refusant tout traqueur ou cookie publicitaire.

Avec VIPrivacy, Qwant souhaite s'attaquer au « privacy paradox », un phénomène où des utilisateurs sur internet acceptent de partager leurs données via les cookies ou autres traqueurs dans le but de gagner du temps ou d'avoir accès à de nouvelles fonctionnalités, alors qu'en réalité, ils n'ont aucune envie de partager leurs données.

Le moteur de recherche français a également dévoilé ses ambitions, quelques mois après que son outil ait été l'une des cibles que Google et Bing auraient spammées d'annonces indésirables. Qwant souhaite améliorer la qualité de ses résultats de recherche pour parvenir à une fréquentation de 10 millions d'utilisateurs d'ici 2025. Elle devrait se concentrer sur le marché français et européen.

La firme précise dans un communiqué que « de nouvelles solutions de respect de la vie privée et de protection des données personnelles [...] au-delà du moteur de recherche seront aussi développées à l'avenir ».