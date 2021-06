Après avoir élargi son offre publicitaire sans cookies en fin d’année, Qwant a présenté des chiffres encourageants pour le premier trimestre 2021. Pour continuer sa croissance, le moteur de recherche « Made in France » souhaite prochainement effectuer une levée de fonds, mais aussi emprunter de l’argent à Huawei. En effet, le média Politico vient d’annoncer que le PDG de Qwant, Jean-Claude Ghinozzi, aurait demandé aux actionnaires d’accepter un financement de 8 millions d’euros auprès de la firme chinoise le mois dernier.

Un prêt de 8 millions d’euros pour Qwant

En 2020, Huawei annonçait que Qwant devenait le moteur de recherche par défaut sur ses smartphones. Une situation somme toute logique après le bannissement de l’entreprise par les États-Unis. Par la suite, la firme chinoise a continué de s’allier avec Qwant afin de lancer l’application Petal Search, une alternative au célèbre Google Search.

Selon des documents récemment consultés par Politico, Qwant aurait demandé le 18 mai un financement à hauteur de 8 millions d’euros via des obligations convertibles à Hubble, la branche de capital-risque de Huawei. Via ce nouveau soutien financier, des questions se posent sur l'éventuelle influence que pourrait avoir la firme chinoise sur Qwant. Pour rappel, Huawei a été accusé d’espionnage à maintes reprises par plusieurs gouvernements. Certains marchés mondiaux ne lui sont d’ailleurs plus accessibles.

Face à la situation, la Caisse des Dépôts n’a fait aucun commentaire. Une personne proche du dossier a souligné que la banque s’était avouée rassurée par le fait que Huawei ne pourrait pas convertir ses obligations comme bon lui semble. Des conditions sont mises pour que la firme transforme les obligations en actions. Il sera ainsi nécessaire que la société obtienne des « autorisations administratives » avant de pouvoir demander une conversion dans deux ans. Cette dernière permettrait à Huawei de détenir « entre 5 et 7,5 % » de Qwant en tant qu’actionnaire.

Un porte-parole du moteur de recherche français explique que cette demande de financement s’effectue dans la continuité du partenariat avec Huawei. « Il s’agit d’un investissement via une obligation. Il ne s’agit pas d’une entrée dans le capital de Qwant. C’est un véhicule pour financer notre expansion, et surtout c’est avec un acteur mondial crucial qui reconnaît la solidité de notre technologie et la réalité de notre projet », précise-t-il. « Concrètement, avec son investissement obligataire, Huawei aide Qwant à se développer et à gagner en envergure au niveau européen pour tous les smartphones de la marque qui seront mis sur le marché en France, en Allemagne et en Italie ».