Volvo a révélé, début juin, travailler en collaboration avec le studio de développement et distributeur de jeux vidéo Epic Games. L’objectif de ce partenariat est d’intégrer Unreal Engine 5, la nouvelle génération de son moteur de développement, afin de proposer des écrans aux graphismes de haute qualité au sein de l’habitacle de prochains modèles Volvo.

Repenser les écrans de bord

Le constructeur automobile suédois a pour ambition d’améliorer l’expérience de ses utilisateurs en apportant une « technologie de visualisation photoréaliste » dans sa prochaine génération de véhicules électriques. En se servant de l’Unreal Engine développée par Epic, Volvo veut construire une interface permettant des interactions homme-machine poussées. « Plus précisément, il se concentrera sur le module d’information du conducteur, un des écrans de l’habitacle qui fournit à la personne derrière le volant des informations pertinentes ou d’infotainments » détaille le communiqué de presse.

Thomas Stovicek, responsable de l’expérience utilisateur pour Volvo Cars, a indiqué, dans une interview pour The Verge, que « cette technologie nous donne la possibilité de créer des visuels réactifs de très haute qualité avec lesquels nous pouvons jouer et superposer des informations, créer des représentations réalistes si nécessaire, etc. ».

Pour Heiko Wenczel, directeur de l’automobile au laboratoire d’Epic Games à Détroit, ce besoin de repenser les écrans des véhicules va plus loin : « lorsque vous apportez des graphiques interactifs de hautes résolutions fonctionnant en temps réel dans la voiture, vous ouvrez la porte à une vaste gamme de nouvelles façons d’informer et divertir tout le monde à l’intérieur. Les équipes de conception et de développement de Volvo Cars ont saisi cette occasion de faire quelque chose de nouveau, qui évoluera sans cesse avec de nouvelles fonctionnalités tirant parti des capacités d'Unreal Engine ».

L’industrie de l’automobile, un marché de choix pour Epic

Epic Games, célèbre pour le battle royale Fortnite, est un des leaders dans le domaine du divertissement interactif et des logiciels. Son moteur de développement, l’Unreal Engine, est devenu très populaire en dehors de l’industrie du jeu vidéo. Des secteurs comme celui du cinéma ou de la télévision l’ont adopté afin de tirer profit de sa technologie.

L’industrie de l’automobile est un marché de choix pour Epic qui a déjà travaillé avec Hummer en 2020 sur un projet de pick-up électrique. Heiko Wenczel explique « qu’il est devenu très intéressant de penser à la voiture comme une plateforme supplémentaire que nous devons reconnaître, notamment avec l’arrivée du nouveau matériel au sein des véhicules ».

Le premier véhicule de Volvo qui devrait bénéficier de cette technologie sera un modèle électrique dévoilé plus tard dans l’année. Le constructeur automobile a pour ambition de ne vendre que des véhicules fonctionnant à l’électricité d’ici 2030.