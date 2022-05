Meta a annoncé le 16 mai l’arrivée de la mise à jour pour son casque de réalité virtuelle (VR) Meta Quest. Celle-ci ajoute de nombreuses fonctionnalités allant de la protection individuelle des applications au chiffrement de bout en bout de sa messagerie Messenger, en passant par l’introduction des paiements sécurisés.

Meta améliore l’expérience de son casque VR

Parmi les nouveautés, la maison mère de Facebook a dévoilé l’amélioration de son système de verrouillage. Celui-ci permet le verrouillage individuel de chaque application présente sur le casque VR grâce à un motif. Introduite dans une précédente mise à jour, cette fonctionnalité ne pouvait être utilisée que pour verrouiller entièrement le casque. « Il s’agit d’une fonctionnalité de sécurité très importante pour n’importe lequel de nos appareils Meta Quest et devrait, nous l'espérons, constituer un point de départ utile pour les parents lorsque nous déploierons nos outils de contrôle parental dans les mois à venir », explique l’entreprise.

Dans la même catégorie Apple modifie une fois de plus ses plans pour le retour au bureau

À cela s'ajoutent deux nouveaux paramètres d’accessibilité audio à destination des personnes malentendantes. Avec Mono Audio, il sera possible de passer de l’audio stéréo à l’audio mono. Audio Balance, lui, permettra de régler la balance des sons en fonction des préférences des utilisateurs.

Meta a également révélé l’arrivée du chiffrement de bout à bout pour l’application Messenger dédiée au casque VR. Cette technologie, utilisée depuis des années par l’entreprise pour la version bureau et mobile de l’app, chiffre les échanges entre deux utilisateurs afin que seules les personnes concernées par les messages puissent les lire. D’après le géant des réseaux sociaux, son implémentation au sein des casques Quest « ajoute une couche supplémentaire de confidentialité et de sécurité à vos discussions personnelles grâce à notre technologie de pointe ». Elle offrira notamment la possibilité de communiquer par écrit et de passer des appels en VR.

Enfin, Meta a présenté l’ajout de paiements sécurisés utilisant un système de reconnaissance faciale 3D pour protéger les données personnelles de ses utilisateurs ainsi que l’arrivée de nouveaux claviers compatibles avec le casque dont l’Apple Magic Keyboard et les modèles Logitech K375s, K80 et MX Keys.

Préparer le terrain pour le métavers

Pour le moment, Meta prépare le lancement de son métavers. Pour rappel, l’entreprise californienne a récemment ouvert un magasin, le Meta Store, dédié à sa gamme de produits connectés. À l’intérieur de celui-ci, les clients pourront essayer différents appareils tels que les lunettes connectées Ray-Ban Stories, les écrans connectés Meta Portal et bien évidemment le casque VR Meta Quest 2.

Mark Zuckerberg a la volonté de donner un avant-goût du métavers au plus de personnes possible. Ces produits serviront de porte d’accès dont le casque de réalité virtuelle de Meta est le point central. À voir si ce genre d’appareils, dont une nouvelle version devrait arriver dans les rayons en septembre, saura séduire le public escompté.