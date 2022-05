Après l’annonce de sa première perte d’abonnés en plus de 10 ans lors du premier trimestre 2022, le géant du streaming, Netflix, serait prêt à se lancer dans la diffusion de contenus en direct d’après les informations rapportées le 13 mai par Deadline.

Entre streaming et diffusion en direct

Netflix se lance sur de nouveaux terrains pour conquérir des clients potentiels. Le média américain Deadline a dévoilé que l’entreprise californienne explore la possibilité de diffuser certains de ses programmes en direct.

Depuis son lancement en 2008, Netflix est resté fidèle à son principe fondateur : être un catalogue qui propose des séries, des films et des documentaires en streaming à la demande. Ce changement de politique pourrait lui permettre de toucher un public plus large sur un secteur toujours dominé par la télévision linéaire.

Le service pourrait assurer la diffusion d’épisodes de télé-réalité en live telle que la compétition de danse américaine bien nommée Dance 100 ou des spectacles. Pour le moment, la fonctionnalité est encore en cours de discussion au sein des équipes.

Netflix cherche à faire des profits en réduisant le coût de production des programmes qu’ils proposent. En effet, une émission en direct est nettement moins chère à produire qu’une série. À titre de comparaison, le coût d’un épisode de The Crown est estimé à 13 millions de dollars tandis que le budget d’un prime de télé-réalité comme Koh-Lanta s'élève seulement à 500 000 euros.

Netflix montre les crocs

Grâce à la diffusion en direct, la plateforme de streaming espère concurrencer ses rivaux. Amazon Prime Video, Disney+ ou encore Apple TV+ ont tous déjà proposé du contenu en live allant de la cérémonie des Oscars aux compétitions de football.

Netflix a accusé une perte d'environ 200 000 abonnés au cours du dernier trimestre après 10 ans de croissance. Les concurrents de Netflix ne sont pas étrangers à cette baisse. Entre le premier trimestre 2020 et celui de 2022, sa part de marché est passée de 55,77% à 45,2%. Pour combler le déficit et rassurer les investisseurs, la plateforme de streaming envisage d’introduire de la publicité d’ici à la fin de l’année pour pouvoir proposer des abonnements moins chers et toucher un plus vaste public.

Netflix mise également sur de nouveaux moyens pour attirer de nouveaux utilisateurs. En novembre dernier, la société américaine a sorti ses premiers jeux mobiles s’appuyant sur le succès de ses licences, comme Stranger Things, et accessible grâce à un abonnement à la plateforme. Une manière d’enrichir son offre pour plaire au plus grand nombre.