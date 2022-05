Le monde de la cryptomonnaie s’est effondré cette semaine. Depuis lundi 9 mai, le cours du Bitcoin est tombé à 26 000 dollars, l’ether a perdu 30% de sa valeur et le stablecoin TerraUSD a totalement implosé. Au total, c’est près de 300 milliards de dollars de pertes à déplorer suite à ce krach.

Le TerraUSD est un stablecoin algorithmique. À la différence de l’USDC et de l’USDT adossés au dollar, ce stablecoin est adossé à une autre crypto, le Terra aussi connu sous le nom de Luna. Jeudi 12 mai, le TerraUSD a perdu près 99,8% de sa valeur. Le cours de ces devises numériques s’est finalement stabilisé à 0,00002 dollar pour le Terra et 0,09 dollar pour le TerraUSD. Les développeurs derrière ces cryptomonnaies ont décidé de suspendre la création de nouveaux jetons « pour se protéger d’une attaque ».

The Terra blockchain has officially halted at block 7607789.

Terra Validators have halted the network to come up with a plan to reconstitute it.

More updates to come.

— Terra (UST) 🌍 Powered by LUNA 🌕 (@terra_money) May 13, 2022