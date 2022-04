La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen s’est prononcée pour la première fois sur les actifs numériques depuis la signature par Joe Biden d’un décret ouvrant la voie à un dollar numérique. Au programme de son discours du 7 avril à l’American University de Washington : réglementation et protection des acteurs du marché.

Janet Yellen plaide pour encadrer légalement les actifs numériques

Le décret signé début mars par le président américain a été accueilli très favorablement par le secteur des cryptomonnaies. Le texte, prudent, prévoit simplement un rapport d’ici six mois du Département du Trésor sur « le futur de la monnaie ». Il doit prolonger un travail déjà engagé par la Réserve fédérale des Etats-Unis (FED).

Le décret de Joe Biden ouvrait également la porte à la création d’une Monnaie numérique de banque centrale (MNBC), un dollar numérique. Des signes perçus positivement par les acteurs concernés.

La parole de Janet Yellen, attendue sur le sujet, s'inscrit naturellement dans la continuité de l’administration à laquelle elle appartient. Elle a surtout appelé à une réglementation du secteur, « A mesure que les banques et autres sociétés financières traditionnelles s'impliquent davantage sur les marchés des actifs numériques, les cadres réglementaires devront refléter de manière appropriée les risques de ces nouvelles activités ».

Elle a placé au centre de son discours la protection des consommateurs, investisseurs et entreprises, « contre la fraude et le vol, les atteintes à la vie privée et aux données, ainsi que les pratiques déloyales et abusives » a-t-elle déclaré. Selon une enquête récente, 16% des adultes américains, 40 millions de personnes, ont eu entre leurs mains des cryptomonnaies.

Sur la question d’un éventuel futur dollar numérique, Janet Yellen a choisi la voie de la prudence. Elle a rappelé que le processus lancé par le décret du 9 mars prendrait du temps, « Je ne peux pas encore vous dire quelles conclusions nous tirerons, mais nous devons être clairs sur le fait que l'émission d'une MNBC représenterait probablement un défi majeur en termes de conception et d'ingénierie, qui nécessiterait des années de développement, et non des mois ».

Le secteur des cyptomonnaies joue sa partition

Le dollar reste la monnaie de réserve internationale. Il s’agit d’une question tout à fait centrale pour les autorités américaines lors du développement d’un dollar numérique. Pendant ce temps, à Washington, des regards inquiets se dirigent vers l'e-CNY, la MNBC développé par la Chine, récemment introduite sur l’application WeChat et son milliard d’utilisateurs.

En parallèle, le Wall Street Journal rapporte que l’administration Biden pousse le Congrès américain à adapter une législation afin d’encadrer les stablecoins. Ces cryptomonnaies, adossées à des monnaies traditionnelles, sont, le plus souvent, associées au dollar, d’où l’urgence de la situation.

De son côté, l’industrie des cryptomonnaies embauche à tour de bras d’anciens hauts fonctionnaires démocrates et républicains pour peser sur les réglementations à venir sur les actifs numériques. Ouverts au principe d’un cadre légal pour leur secteur, ils espèrent obtenir une législation qui leur soit favorable.