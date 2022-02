Dès ce dimanche 27 février, eBay va lancer une expérience inédite de live shopping en France baptisée Live by eBay. Simple et ludique, le concept se présente sous forme d’enchères dynamiques durant lesquelles les utilisateurs pourront faire l’acquisition d’œuvres d’art ou encore d’accessoires vintage.

30 à 50 pièces expertisées lors de chaque événement Live by eBay

Live by eBay se tiendra un dimanche par mois à partir de 18 heures. Pendant environ deux heures, entre 30 et 50 pièces pré-sélectionnées, expertisées et dont la valeur a été estimée par un expert, seront mises aux enchères de manière très dynamique : « Chaque objet est mis aux enchères pour une durée initiale de 60 secondes. Après chaque enchère, un nouveau décompte de 30 secondes est lancé jusqu'à ce que l'enchère soit remportée par l'un des participants », détaille eBay.

Chaque événement possède sa propre thématique et est ouvert à tous à une condition : avoir un compte sur la plateforme d’e-commerce. Le premier Live by eBay sera ainsi dédié aux œuvres de street-art, et la prochaine session qui aura lieu le 3 mars prochain mettra en avant des montres vintage. Il est possible d’avoir un aperçu des pièces mises en vente avant l’événement en se rendant directement sur le site ou en s’inscrivant à la plateforme.

Avec des thématiques précises qui pourront également s’étendre au retrogaming ou aux sneakers, Live by eBay « s’adresse aux collectionneurs et aux passionnés au-delà de l’art tel qu’on l’entend », explique à Siècle Digital Sarah Tayeb, responsable du pôle vendeurs chez eBay en France. Ces derniers pourront en effet tomber sur des occasions en or avec des mises à prix pouvant commencer à 10 euros seulement. « Toutes les informations sur le produit sont disponibles sur la plateforme directement et ne sont pas présentées par une personne en vidéo pour vraiment laisser toute la part à l’expérience d’enchères », continue-t-elle.

Des enchères ludiques, dynamiques et ouvertes à tous dans une expérience de live shopping

Cette expérience, qui sera également lancée en Allemagne avec un calendrier et un inventaire différents, a été pensée pour « casser cette barrière un peu intimidante qui peut avoir lieu sur d’autres plateformes ou dans d’autres formats », affirme Sarah Tayeb. Le choix d’enchères pour cette expérience de live shopping n’est pas dû au hasard.

« En proposant des enchères chronométrées et en ligne, eBay promet de doper l’adrénaline des acquéreurs et de séduire 52% des Français qui associent les ventes aux enchères à un moment d’exaltation et d’excitation, mais également de nourrir l’esprit de compétition de 44% d’entre nous qui avouent être très intéressés par la possibilité de l’emporter sur d’autres acheteurs », déclare eBay.

Par ailleurs, de nombreux collectionneurs plébiscitent ce type de format, nous explique Sarah Tayeb. Les catégories de produits choisis pour Live by eBay prennent ainsi « tout leur sens ».

Le live shopping : un phénomène qui attire de plus en plus

Le live shopping est une tendance qui a littéralement été propulsée sur le devant de la scène en 2020, au début de la pandémie. Depuis, de nombreuses plateformes, à l’instar de YouTube, de Twitter et même de Leroy Merlin, se sont lancées dans cette expérience. Il s’agit d’ailleurs d’un phénomène qui est destiné à prendre davantage d’ampleur à l’avenir ; selon une étude du cabinet McKinsey, il devrait peser pour 20 % des ventes en ligne d’ici 2026. Le live shopping peut se décliner de différentes manières. Les « enchères dynamiques » choisies par eBay visent à « transformer l’expérience en la rendant plus fun, plus ludique, plus interactive et participative », précise Sarah Tayeb.

Le commerce en général, et particulièrement celui de l’art, traverse une véritable période de transition vers le numérique, et ce phénomène a lui aussi été accéléré par la pandémie. « La dématérialisation des ventes dans l’art a été accélérée aussi avec l’effet Covid, là où il y avait peut-être des résistances », continue-t-elle. Dans ce contexte, les enchères en ligne peuvent représenter une solution pour les artistes frappés par la pandémie, mais aussi pour d’autres secteurs affectés par la crise.

Reste à voir si les consommateurs seront au rendez-vous et épouseront le concept de Live by eBay. Du côté d’eBay, les serveurs sont d’ores et déjà programmés pour l’ouverture de la plateforme ce dimanche à 18 heures qui, pour rappel, sera dédié aux œuvres de street-art.