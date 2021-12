L'application star de ByteDance, TikTok, développe actuellement un nouveau logiciel dédié aux streamers : TikTok Live Studio. Le réseau social ambitionne de devenir une application globale en proposant une offre complète pour que les créateurs n'aient pas à demander à leur communauté de les suivre sur Twitch ou sur YouTube Gaming.

TikTok peut-il concurrencer Twitch ?

Cette nouvelle fonctionnalité est actuellement en phase de test. Une poignée d'utilisateurs seraient en ce moment même en train de tester la nouvelle fonctionnalité TikTok Live Studio, un potentiel concurrent de Twitch à l'avenir. Le live streaming est un format qui séduit de plus en plus de créateurs de contenu et TikTok en a totalement conscience.

En mai 2021, Pinterest a également tenté de lancer une fonctionnalité pour diffuser des contenus en live, dans l'objectif de concurrencer Twitch. Cette fois-ci c'est au tour de TikTok de s'essayer à ce nouveau format live. Le test en cours permettra de vérifier si les créateurs utilisent le logiciel et de mieux comprendre leurs usages.

Un logiciel de live streaming en version bêta

TikTok teste régulièrement de nouvelles fonctionnalités. Cela ne signifie pas forcément que TikTok Live Studio verra le jour pour le grand public. Selon TechCrunch, ce nouveau logiciel s'adresse directement aux créateurs qui veulent diffuser du contenu en lien avec les jeux vidéo. Les streamers chevronnés risquent d'être déçus...

En effet, TikTok Live Studio ne semble pas aussi poussé que des logiciels de diffusion comme OBS ou Streamlabs. Logique, puisque le produit est encore en phase de test. Si le logiciel voit réellement le jour, on peut penser que TikTok l'adaptera aux usages des créateurs.

Tiktok has quietly launched its own streaming software called TikTok Live Studio. #StreamerNews pic.twitter.com/SOxJshxWy7 — Zach Bussey (@zachbussey) December 15, 2021

TikTok veut garder ses utilisateurs captifs

Depuis quelques mois, le réseau social détenu par ByteDance. En effet, TikTok a récemment présenté Creator Next : deux nouvelles fonctionnalités pour aider les créateurs à générer des revenus. On peut penser que cette nouvelle fonctionnalité a également été imaginée. La monétisation des contenus des créateurs est un sujet à côté duquel TikTok ne veut pas passer.

Pour l'instant, TikTok Live Studio permet aux créateurs de choisir s'ils veulent activer la fonctionnalité « don » ainsi que les commentaires. Ils peuvent également configurer des filtres. TikTok Live Studio permet aux créateurs de diffuser du contenu depuis leur ordinateur, leur smartphone ou leur console, ce qui n’est actuellement pas possible depuis l’application mobile.

Avec de telles fonctionnalités, le réseau social se positionne sans vergogne sur le même créneau que Twitch. Un moyen idéal pour le réseau social de garder ses utilisateurs captifs, tout en s'adaptant aux nouveaux usages de consommation.