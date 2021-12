La monétisation semble désormais être au cœur de la stratégie de TikTok. La réseau social détenu par ByteDance vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle plateforme baptisée Creator Next, pour aider les créateurs à gagner de l'argent. Un programme grâce auquel les créateurs peuvent « débloquer de nouveaux outils pour être récompensés de leur créativité sur TikTok ».

TikTok mise sur la monétisation avec Creator Next

Avec Creator Next, TikTok veut offrir de nouvelles opportunités à ses créateurs de contenus. Avec cette nouvelle plateforme, l'idée est d'offrir une « gamme d'outils pour récompenser la créativité et la passion des créateurs, qui font de TikTok la communauté mondiale qu'elle est : un endroit unique où la culture commence et où la créativité ne connaît aucune limite ». Voici la promesse de la nouvelle stratégie de monétisation du réseau social.

Avec son milliard d'utilisateurs actifs par mois, TikTok lance deux nouvelles fonctionnalités sur Creator Next, pour permettre aux abonnés de soutenir leurs créateurs préférés. Le réseau social a bien conscience de l'évolution des usages et des attentes des créateurs de contenus. Si certains font juste cela pour s'amuser, d'autres se servent des réseaux sociaux comme d'un outil de travail. Conçues dans cet esprit, les fonctionnalités disponibles dans Creator Next offrent à la communauté plusieurs moyens de récompenser leurs créateurs.

Trois nouvelles fonctionnalités pour générer des revenus

On trouve notamment une fonctionnalité de « pourboires », qui permet aux abonnés de récompenser les créateurs pour leur « prestation ». Les créateurs recevront 100% de la valeur du pourboire. Les paiements sont traités par Stripe, ce qui permet aux créateurs de s'inscrire en quelques secondes et de gérer leurs gains dans un tableau de bord. Un premier outil qui permet aux abonnés de témoigner leur gratitude aux créateurs en les rémunérant directement.

TikTok annonce également l'extension des Cadeaux Live. Une fonctionnalité qui permet aux followers d’envoyer des diamants (une monnaie virtuelle qui peut être convertie en argent), durant un live. La petite nouveauté c'est que depuis quelques jours, les utilisateurs peuvent envoyer des diamants sur une vidéo qui n'est pas diffusée en direct.

Enfin, TikTok décide de faciliter la collaboration entre les créateurs de contenus et les marques. Pour cela, la plateforme TikTok Creator Marketplace (TTCM) à de nouveaux créateurs. Avec Creator Next, les créateurs ayant plus de 10 000 abonnés peuvent s'inscrire à TikTok Creator Marketplace pour collaborer avec des marques. Bref, de nouvelles possibilités pour les créateurs présents sur TikTok et un moyen pour le média d'attirer de nouveaux talents et d'asseoir un peu plus son statut de réseau social préféré des jeunes.