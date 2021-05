Après une percée dans l'e-commerce, Pinterest se lance désormais dans le streaming en direct. Du 24 mai au 26 mai, l’entreprise organise un événement de diffusion de contenu en direct proposé par 21 de ses créateurs les plus populaires. L'événement virtuel qui se déroulera au sein de ses applications iOS et Android, constitue le premier test majeur de la société en matière de livestreaming. Les détails du déroulement ont été partagés avec TechCrunch.

L’effet conjugué de la pandémie qui a démocratisé la diffusion de contenu en direct à l’essor de l’économie des créateurs a sans doute motivé l’entreprise à s’intéresser de près à ce sujet. Presque tous les réseaux sociaux se battent aujourd’hui pour attirer des créateurs via des évènements spéciaux, la mise en place de solutions de monétisation et même désormais des fonds dédiés pour les fidéliser.

"Nous sommes enthousiastes à l'idée de répondre aux commentaires des Pinners pour des événements plus dynamiques et opportuns, car de nouveaux intérêts comme la cuisine ont émergé pour de nombreuses personnes en quarantaine, et les tendances comme la beauté, la mode et la rénovation de la maison sont sur des sommets historiques alors que nous nous dirigeons vers un monde post-pandémie", a précisé David Temple responsable des créateurs de Pinterest.

Le programme de l'événement à retrouver ici, sera ainsi axé sur une variété de sujets, comme la cuisine, la mode, les soins personnels… Au total, Pinterest présentera environ 21 créateurs pendant les trois jours de l'événement, avec environ sept sessions différentes par jour. Les utilisateurs seront dirigés vers l'événement en direct via un nouvel onglet "Live" à l'intérieur de l'application Pinterest pour iOS et Android, où ils pourront consulter le programme et rejoindre les sessions.

We're testing live events! @Pinterest will bring Creators and Pinners together for a 3-day virtual event on the app on May 24-26th. We’ll give Pinners access to drop into live-streamed, studio-style sessions directly on Pinterest. https://t.co/nWR1iLB3XM — Marie-Joëlle Parent (@mariejoelle) May 13, 2021

Les livestreams permettront d’ajouter un maximum de trois "invités" et un nombre illimité de téléspectateurs qui pourront interagir avec le créateur de la session. Des modérateurs seront présents afin de contrôler l’expérience et maintenir une image de plateforme "bienveillante". Les créateurs quant à eux auront la possibilité de marquer des produits avec des épingles d’achat.

Pinterest n'a pas donné plus de précisions quant à ses plans futurs sur la diffusion de contenu en direct. Néanmoins, un évènement Pinterest Creators Connect aura lieu dans la foulée le 27 mai, peut-être l’occasion pour la société de distiller de nouvelles informations.