Musique et petit écran ont toujours fait bon ménage. Et pour le prouver, Netflix et Spotify s’associent en proposant un espace dédié à l’univers sonore Netflix. Disponible depuis mardi, le Netflix Hub permet ainsi de retrouver les bandes originales de ses programmes Netflix préférés sur Spotify, et bien plus encore…

Dans le cadre d’un partenariat entre Netflix et Spotify, le service de musique en streaming vient d’introduire le "Netflix Hub", un espace centralisant les bandes sonores officielles et listes de lecture des principaux films et séries Netflix comme Stranger Things, La Casa De Papel, Narcos : Mexico, ou Squid Game, mais aussi des podcasts officiels de Netflix, tels que Okay, Now Listen, Netflix Is a Daily Joke, 10/10 (Would Recommend), et The Crown : The Official Podcast.

Les deux sociétés ont également mis en place une « expérience album améliorée » pour le western The Harder They Fall qui offre aux fans un regard dans les coulisses de la création de la bande-son dirigée par Jay-Z ainsi qu’un jeu/quiz autour de la série La Casa De Papel. Ce hub devrait continuer à être alimenté et Netflix prévoit d’y ajouter du contenu exclusif dans les mois à venir.

À noter que Netflix n’a pas payé pour ce hub. Il s’agit d’une collaboration entre deux sociétés à l’ADN commun souhaitant proposer du nouveau contenu à leurs bases de fans respectives. Mais ce hub n’est pas nouveau pour Spotify qui a lancé des hubs similaires avec Disney (qui contient des listes de lecture officielles de Disney, des bandes sonores et des podcasts sur le thème de Disney) ou Peloton (qui a donné naissance à un hub d'entraînement "Curated by Peloton" comprenant des listes de lecture des instructeurs Peloton). Plus récemment, Spotify s'est également associé à GIPHY en début d'année pour faire découvrir aux utilisateurs de la musique par le biais de GIFs d'artistes.

À voir si la relation entre les deux plateformes ira plus loin. Toutes deux ont comme concurrent Apple qui propose désormais tout un univers autour du jeu, de la musique, de la vidéo et même du sport. Un partenariat élargi aurait donc tout son sens. En attendant, le Netflix Hub est déjà disponible pour tous les utilisateurs, qu'ils soient gratuits ou Premium, aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Irlande et en Inde. Il leur suffit pour y accéder en tapant “Netflix” dans la barre de recherche Spotify. Pour les autres pays comme la France, il faut passer par le lien suivant, car la recherche ne fonctionne pas.