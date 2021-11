Les icônes sont indispensables pour tout marketeur ou graphiste. Les ressources proposant des icônes sont nombreuses et en fonction du besoin, il est simple de perdre des heures pour trouver 3 icônes auxquelles peu de personnes feront attention... De nombreuses bibliothèques sont proposées comme Icons8, Iconoir ou encore Iconduck. Aujourd'hui c'est 3Dicons que l'on découvre.

La bibliothèque 3Dicons offre des icônes 3D open-source créées dans Blender et est mise à disposition gratuitement. Ce fichier a été publié sous une licence Creative Commons CC0. Il est donc libre d'utilisation pour des projets personnels et commerciaux, ainsi que pour la copie, l'édition, le remixage, le partage et le redessin. Avec ce projet Vijay Verma souhaite faire gagner du temps aux créateurs de contenu dans la production de beaux designs ! Il a d'ailleurs créé ces icônes ont dans le but d'apprendre à modéliser

4 styles prédéfinis sont disponibles : blanc argileux, dégradés, couleurs et premium. Trois angles de caméras sont proposés : dynamique, de côté et isométrique en haute résolution.

Sur le site, il est possible d'avoir un aperçu de 120 icônes, sur un total de 1440 icônes disponibles. Elles peuvent ensuite être téléchargées pour Figma, au format PNG etc.

À l'avenir de nouvelles icônes seront disponibles, mais aussi un éditeur en ligne ainsi que des plugins Figma, Sketch ou Adobe XD.

Une ressource utile pour répondre à un besoin précis et qui sera finalement utile à un grand nombre de personnes !