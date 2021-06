Dans une présentation, un simple document ou encore un tableur, il arrive d'utiliser des icônes pour représenter une colonne, une page, une situation... Au moment d'ajouter des icônes à ces documents, il y a toujours un problème de qualité, de dimensions et on se dit que finalement l'icône ne sert à rien et nous fera perdre du temps !

Icons8 la plateforme pour trouver facilement des icônes propose désormais une intégration avec Google, sous forme d'add-on. Il est ainsi possible d'optimiser les Google Docs, Sheets, Forms et Slides avec ce module complémentaire. De cette manière, les présentations et les documents sont plus originaux grâce au jeu d'icônes proposé par Icons8.

Icons9 propose plus de 170 000 icônes gratuites dans plus de 35 styles, couvrant tous les sujets nécessaires. Les mises à jour sont gratuites et les icônes sont disponibles en haute-qualité.

Un outil pour rendre les documents plus lisible et dynamiques !

Une fois l'add-on Icons8 ajouté sur Google, il suffit de faire une simple recherche d'icônes ou bien de taper directement le nom de l'icône recherchée pour l'ajouter au document. Il est possible de choisir la taille et la couleur de l'icône avant de l'ajouter.

L'avantage, est que pour les utilisateurs gratuits, aucun compte n'est nécessaire. Pour profiter des icônes au format PNG et en grande taille, il faut créer un compte payant !

Avec cette nouveauté, Icons8 permet à ses utilisateurs et aux personnes qui travaillent au quotidien sur divers documents d'engager plus facilement les personnes dans la lecture de document !