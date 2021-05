Les icônes sont utilisées au quotidien pour illustrer un site, une maquette, une présentation... Ces dernières évoluent constamment et le nombre de ressources proposant des icônes sont nombreuses.

Iconoir est une bibliothèque d'icônes SVG open source en constante évolution. Plus de 900 icônes sont actuellement répertoriées sur le site et ce nombre évoluera au fil du temps. Iconoir est entièrement gratuit, il n'y a pas d'inscription forcée, pas de newsletter, pas d'icônes premium. La plateforme a été lancée par Luca Burgio, un Product Designer basé à Milan.

Une bibliothèque diversifiée, constamment alimentée !

Une fois sur Iconoir, il suffit de taper dans la barre de recherche un mot, afin de trouver les icônes associées. Les icônes sont réparties par catégories, parmi lesquelles :

actions

activités

animations

audio

bâtiments

vêtements

cloud

communication

connectivité

base de données

outils design

développement

appareils

On retrouve également les catégories : documents, éditeur, emojis, finance, alimentation, gestes, santé, maison, identité, mise en page, maps, musique, navigation, organisation , photos et vidéos, sécurité, formes , shopping, social, système, transports, utilisateurs ou encore météo

Pour télécharger une icône, il suffit de cliquer sur cette dernière pour qu'elle se télécharge.

Les retours sur Iconoir sont plus que positifs, on peut notamment lire "bon travail", "belle collection" ou encore "impressionnant". Parmi les fonctionnalités à venir, on peut par exemple cité, la possibilité de copier une icône, afin de la coller facilement, sans avoir à télécharger de fichiers.

Le projet étant gratuit, il est possible de soutenir Luca en réalisant un don, afin de maintenir la librairie et voir de nouvelles icônes être ajoutées.