Dans un projet, vidéo, photo, plaquettes ou encore un site web, il est commun d'utiliser des icônes et des illustrations. Les ressources en proposant sont aujourd'hui nombreuses, avec parfois du contenu gratuit, d'autres payants...

Iconduck est une collection de 146 sets d'icônes et d'illustrations open source. Son créateur, Oliver Nassar, développe ce projet en parallèle de ses entreprises, Stencil et Zenlogin. Il explique "trouver des icônes, des illustrations et des emojis open source, les importe dans Iconduck, et les rend consultables et faciles à télécharger." Rien de plus simple !

Une utilisation pour n'importe quel projet

Il ajoute "j'ai constaté que les "non-développeurs" qui ne connaissaient pas GitHub ne savaient pas qu'il existait plus de 100 000 ressources de conception open source disponibles pour des projets personnels et commerciaux. J'ai donc pensé les rassembler sur un seul site et ajouter un nouveau jeu set open source chaque semaine."

Une fois sur Iconduck, il est possible de faire défiler les aperçus des différents sets ou bien de faire une recherche directement via la barre de recherche.

On retrouve des sets avec des drapeaux, d'autres avec emojis, certains avec des icônes de paiement, certains dédiés à la COVID... Lorsqu'un set plaît, il suffit de cliquer dessus pour le voir dans son entièreté et télécharger une icône au format SVG, gratuitement !

Les icônes et illustrations peuvent être utilisées à des fins personnelles et commerciales. Pour chaque set, la licence est précisée.

Des fonctionnalités sont à venir comme le téléchargement des sets dans divers formats !