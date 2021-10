Au quotidien et notamment sur les réseaux sociaux, la création de visuels est indispensable. Au fil du temps, de nombreux outils ont été développés devenant ainsi des alternatives à Photoshop notamment. Plus besoin de compétences professionnelles en graphisme pour créer des contenus originaux et rapidement ! Il y a plusieurs mois, Picmaker.io était présenté. En trois ans, le produit a évolué passant d'un outil pour créer des miniatures YouTube à une réelle alternative à Canva.

Aujourd'hui Picmaker se présente comme une plateforme de conception pour créer des contenus à destination d'Instagram, des vignettes YouTube ou encore des logos et des présentations. Un outil utile au quotidien pour les professionnels du marketing, les freelances, les designers... Cette plateforme de conception graphique complète et intuitive est appuyée par l'intelligence artificielle.

Des ressources illimitées et l'utilisation de l'IA pour des visuels pertinents !

En effet, Picmaker permet d'obtenir des suggestions de conception basées sur l'IA en cliquant sur un bouton. Un accès à 100 millions de photos est également proposé pour ne jamais être en manque de ressources. Picmaker intègre Getty, Pexels, Pixabay ou encore Unsplash.

Picmaker propose un grand nombre de templates, permettant de trouver facilement de l'inspiration au moment de concevoir un design. Le bouton MAD permet lui de créer des designs uniques en un seul clic. Ce dernier fournit des suggestions de couleurs, de polices, d'arrière-plans et d'image à améliorer.

Picmaker.io offre également d'autres outils comme la suppression d'un arrière-plan, l'ajout de contours ou encore d'effet de texte. Au sein de l'outil, les différents visuels peuvent être organisés par dossiers afin de facilement trouver les contenus nécessaires. De plus, les éléments créés peuvent être partagés à une équipe, un client... pour obtenir leurs retours.

Picmaker.io est un outil payant accessible à vie pour 69 dollars au lieu de 300 dollars. Avec cette offre, un utilisateur peut se servir de l'outil, 50 crédits sont proposés chaque mois pour accéder aux photos stock premium, un stockage de 30 GB est disponible et enfin les téléchargements sont illimités. Pour des besoins plus conséquents d'autres offres à vie sont accessibles.

