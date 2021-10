La pandémie n'a pas ralenti le recrutement chez Accenture. Bien au contraire. La société de conseil a trouvé la solution pour permettre aux nouvelles recrues d'arriver dans les meilleures conditions, malgré les mesures de confinement et la crise sanitaire : la réalité virtuelle. Accenture a fait l'acquisition de 60 000 casques Oculus pour permettre aux nouveaux collaborateurs de s'imprégner de la culture d'entreprise.

Accenture accélère sur la réalité virtuelle

À l'occasion d'une conférence diffusée sur Fortune le 12 octobre 2021, Julie Sweet, CEO d'Accenture, explique comment son entreprise a innové pour assurer le recrutement de 125 000 personnes au cours des douze derniers mois. Souvenez-vous, au début de la crise sanitaire, un arrêt brutal des recrutements était redouté par la plupart des experts. Quasiment deux ans après le début de la crise du Covid-19, le constat est loin d'être morose. C'est peut-être aussi grâce à des percées technologiques comme celle-ci.

En effet, pour assurer son recrutement dans les meilleures conditions, Accenture a décidé de faire l'acquisition de 60 000 casques de réalité virtuelle de la marque Oculus. Une marque dont Facebook est désormais le propriétaire. Grâce à la réalité virtuelle, Accenture a pu recruter des dizaines de milliers de personnes en période de confinement et leur permettre de vraiment s'imprégner de la culture d'entreprise alors qu'ils étaient chez eux. Il faut bien reconnaître que réaliser 125 000 intégrations dans une telle période relève quasiment de l'exploit.

Un apprentissage immersif pour acquérir la culture de l'entreprise

L'entreprise spécialisée dans le conseil et l'accompagnement IT a vraisemblablement trouvé la bonne formule. Comme l'explique Julie Sweet : « grâce à cette résilience et à une approche phygitale, Accenture a pu assurer le recrutement de 54 000 nouveaux collaborateurs au cours du dernier trimestre dans les meilleures conditions. Comme les employés ne peuvent plus visiter leur nouveau lieu de travail lors de leur entrée dans l'entreprise, il n'y a plus cette excitation de la découverte. C'est pour cette raison que nous avons ajouté les casques de réalité virtuelle à notre kit de bienvenue ».

Avant tout le monde, Accenture est déjà dans le métaverse. Dans le cadre de cette expérience en réalité virtuelle, la société permet à ses nouveaux collaborateurs de se concentrer sur leurs nouveaux collègues plus que sur les espaces. Convaincue que les relations humaines se créent à travers les expériences, la société croit beaucoup dans la réalité virtuelle. Depuis la levée du confinement, Accenture continue d'utiliser cette technologie pour permettre aux nouvelles recrues de se former et d'acquérir la culture de l'entreprise.