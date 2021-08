En B2B, la recherche de nouveaux prospects, de nouveaux leads est important. Peu importe que le closing arrive en quelques échanges ou au bout de quelques mois. Il est toujours intéressant d'avoir des pistes potentielles. Au quotidien un sales se doit de trouver de nouveaux prospects potentiels. La recherche de ces derniers demande une certaine organisation et surtout les bons outils.

Lead Scrape est l'un de ces outils qui permet de trouver des prospects B2B dans n'importe quelle catégorie. Disponible sur Mac OS et Windows, pour chaque lead, de nombreuses informations sont fournies comme le nom de l'entreprise, l'adresse, le téléphone, le site Web, l'e-mail, le nom du contact, des informations sur les réseaux sociaux, les données SEO et bien plus encore !

Trouver de nouveaux clients pour votre entreprise

La recherche dans l'outil se fait simplement à partir de différents éléments. Par exemple, il suffit choisir sa cible et sélectionner une localisation. Le titre d'un poste peut également être utilisé. Il est aussi possible d'obtenir une liste de personnes travaillant au sein d'une entreprise en particulier. Les données sont fournies au format CSV ou Excel et peuvent être importées dans n'importe quel outil de suivi de lead ou de marketing automation.

Parmi les autres fonctionnalités de Lead Scrape, on retrouve un outil de vérification des mails, afin de s'assurer que l'email est bien réel. Cet outil B2B peut également se connecter à des outils comme Hunter.io, NeverBounce, ZeroBounce ou encore SEMRush.

Lead Scrap est un outil payant, disponible dans 30 pays et profitant d'une offre intéressante en ce moment. En effet, l'outil est accessible à vie pour 49 dollars au lieu de 97 dollars. Pour ce prix, vous obtenez une licence Lead Scrap Standard pouvant être installée sur deux ordinateurs, des mises à jour gratuite et surtout pas de limites journalières ou mensuelles.

