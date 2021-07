Parmi tous les autres réseaux sociaux, Pinterest est reconnue comme étant la plateforme d'inspiration par excellence. Pour les créateurs, il est aussi un canal puissant pour construire une audience, et développer un business. Le réseau social souhaite néanmoins aller plus loin. C'est pourquoi il a annoncé, ce 27 juillet 2021, l'arrivée de nouveaux moyens pour les créateurs de collaborer avec des marques et de monétiser leurs contenus.

Pinterest : de l'inspiration à l'achat

Au cours de ces dernières années, Pinterest a su prendre un tournant considérable vers le social commerce. Il faut dire que le réseau social a compris son point fort : l'inspiration. En inspirant ses usagers au quotidien sur des domaines aussi vastes que la cuisine, la mode, la décoration ou encore le bricolage, la plateforme leur donne également l'envie d'acheter des produits pour qu'ils puissent réaliser leurs envies.

Pinterest a donc cherché à capitaliser sur cette particularité, notamment au travers d'un partenariat avec Shopify ou encore avec l'arrivée de nouvelles fonctionnalités shopping. Un travail qui a déjà porté ses fruits comme en témoigne le bilan de son premier trimestre 2021, mais qui est encore loin d'être terminé.

Pour aller encore plus loin dans sa démarche, Pinterest mise désormais sur ses créateurs. En effet, le réseau social a annoncé que ces derniers pourront désormais taguer des produits spécifiques dans leurs "Épingles Idées", un format lancé au début de l'année 2021 et qui pourrait être vu comme l'équivalent des stories que l'on peut retrouver sur d'autres grandes plateformes sociales. Concrètement, cela donnera la possibilité aux créateurs d'ajouter des liens d'affiliation directement à ce format, ce qui leur permettra ainsi de tirer des revenus directs (commissions) des ventes effectuées.

Dans son communiqué, Pinterest détaille : "Les utilisateurs viennent sur notre plateforme pour faire du shopping. Une caractéristique qui s’observe tout particulièrement avec les Épingles Idées : en effet, nous avons constaté que les utilisateurs sont 89 % plus susceptibles de manifester leur intention d'acheter les produits tagués dans une Épingle Idée que dans une Épingle Produit standard".

Malheureusement, seuls les comptes professionnels situés aux États-Unis et au Royaume-Uni ont pour l'instant accès à cet outil. Pinterest promet néanmoins qu'un déploiement au reste du monde est prévu dans les mois à venir.

Davantage de transparence pour les contenus sponsorisés

Au-delà de cette nouvelle solution de monétisation, Pinterest lance également un nouvel outil qui permet d'ajouter la mention "Partenariat rémunéré" aux Épingles Idées concernées. Les créateurs pourront ainsi plus facilement informer les utilisateurs de la plateforme lorsqu'ils se trouvent face à un partenariat rémunéré, ce qui est une obligation légale en France.

Cette fonctionnalité est d'ores et déjà disponible aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Irlande, en Nouvelle-Zélande, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Suède, au Brésil, en Argentine, au Mexique, au Chili, en Colombie, au Pérou et, bien entendu, en France.