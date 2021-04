Pinterest, le réseau social aux 459 millions d’utilisateurs mensuels actifs continue sa percée dans l’e-commerce. Celle-ci vient en effet d’annoncer l’extension de son partenariat avec Shopify dans 27 nouveaux pays dont la France ainsi que le lancement de deux nouvelles fonctionnalités.

C’est via un communiqué sur son blog que la nouvelle a été annoncée. Le mariage qui avait débuté en mai dernier aux Etats-Unis et au Canada semble réussi puisque les deux plateformes vont se rapprocher dans 27 nouveaux pays dont la France, l’Australie, le Brésil, l'Allemagne et le Royaume-Uni. C’est ainsi 1,7 million de marchands qui ont désormais accès à des fonctionnalités de Pinterest directement depuis Shopify leur permettant ainsi de toucher de nouvelles cibles.

La pandémie a en effet permis l’essor du e-commerce pour beaucoup de petites et moyennes entreprises forcées de trouver une solution à la fermeture de leur boutique. Les ventes réalisées sur les places de marché ont augmenté de plus de 27% en 2020 permettant à de nombreuses TPE/PME de limiter le recul de leur activité. Une aubaine pour Pinterest qui a mis les bouchées doubles pour séduire les e-commerçants et exploser son chiffre d’affaires en 2020. D’après la plateforme, “97 % des principales recherches effectuées par les utilisateurs ne contiennent pas de nom de marque spécifique. Toutes les entreprises ont donc une chance égale de se faire connaître des plus de 450 millions d'utilisateurs à travers le monde qui cherchent à découvrir de nouvelles marques lorsqu'ils planifient leur prochain achat”.

Le partenariat offre aux e-commerçants la possibilité de télécharger facilement des catalogues de produits sur Pinterest et convertir leurs produits en "épingles" de produits achetables par les consommateurs. Outre l'expansion du partenariat vers de nouveaux pays, Pinterest annonce également deux nouvelles fonctionnalités à disposition des commerçants. La première est un reciblage dynamique permettant aux annonceurs de toucher des clients ayant déjà exprimé leur intérêt envers des produits sur Pinterest. La seconde concerne la prise en charge d’un multi-feed pour les catalogues, leur offrant donc la possibilité de mettre facilement en ligne leurs produits dans plusieurs flux (20 au maximum).

Ce développement est le dernier en date d'une série de partenariats que Shopify a conclu avec de grandes entreprises comme TikTok et Facebook pour élargir la portée de ses commerçants. Pinterest quant à elle bénéficie d’un accès favorisé au catalogue produits de petites entreprises qui ont en général moins de temps à consacrer aux réseaux sociaux. Un partenariat de raison donc, pour les deux entreprises qui ont toutes deux pleinement profité de la crise.