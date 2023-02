Lorsqu’elles sont soignées, les épingles Pinterest peuvent être de véritables leviers de trafic et de visibilité pour votre marque. Le souci, c’est que leur conception demande d’avoir de longues heures devant soi. Il faut créer différents modèles, ajouter des visuels, choisir stratégiquement un titre et une description pour chaque pin… Pour gagner du temps, des outils comme Pin Generator peuvent être utilisés.

Créer plus rapidement des épingles

L’objectif de Pin Generator est de vous simplifier le processus de création de vos épingles Pinterest. Pour ce faire, il faut d’abord copier et coller l’URL de votre site web dans la barre de recherche. L’outil se base sur le contenu de celui-ci pour générer des pins, mais il est possible d’entrer des URL spécifiques. Par défaut, le nombre d’épingles conçues est de douze, mais vous pouvez en obtenir davantage en modifiant les paramètres. À partir de là, l’outil vous propose déjà quelques résultats.

Toutefois, il est préférable de pousser un peu plus loin dans les options disponibles pour affiner les contenus proposés. Pour ce faire, plusieurs fonctionnalités de personnalisation sont à votre disposition. Vous pouvez définir une palette de couleurs en adéquation avec votre branding et même choisir la police d’écriture parmi une grande variété de choix.

Vous avez également la main sur les templates d’épingles utilisés par Pin Generator. L’outil en utilise une trentaine, mais vous pouvez sélectionner vos préférés pour avoir des résultats qui correspondent vraiment à vos attentes en termes de design. Il vous est par ailleurs proposé de créer vos propres modèles.

Côté visuels, il est possible de télécharger vos images et vidéos, ou de chercher celles qui vous conviennent le mieux dans la banque de vidéos Pexels, directement intégrée à l’outil.

Les épingles peuvent être modifiées individuellement ou en bulk si nécessaire. Une fois que tout est prêt, Pin Generator s’occupe de rédiger le titre, la description du contenu et lien intégré. Cela permet de gagner un temps précieux au quotidien.

Dernière étape, la planification de vos pins. À vous de choisir les horaires de publication et le nombre d’épingles publiées par jour. Pin Generator se charge du reste.

Ce dernier dispose de multiples intégrations pour les e-commerçants : Amazon, Shopify mais aussi WordPress.

Sur la marketplace AppSumo, l’outil est en ce moment affiché au prix de 99 dollars au lieu de 203 dollars. La licence comprend un an d’accès à la solution, 600 crédits par mois et la possibilité de connecter autant de comptes Pinterest que souhaité. Pour plus de crédits, il faudra stacker les codes.

