Mercredi, c’était au tour de Shopify de dévoiler ses résultats trimestriels (pdf). La plateforme d’e-commerce de mode a explosé cette année, avec un chiffre d’affaires de 988,6 millions de dollars. Elle dépasse largement les estimations de 865,5 millions de dollars de Wall Street. La pandémie a bien profité à l’entreprise, lui offrant une augmentation de ses revenus de 110%.

Shopify approche le milliard de dollars de revenus

Si certaines sociétés avaient subi les conséquences de la pandémie comme Dropbox, qui avait été contrainte de licencier des employés, ce n’est pas le cas de Shopify. L’entreprise canadienne a vu son activité exploser grâce à un contexte si particulier qui offre de nouvelles possibilités au commerce. La plateforme permettant aux entreprises de créer des sites d’e-commerce en un clic est devenue un élément vital à la survie des petits commerçants.

Shopify s’est avéré être une solution inévitable, le montant des ventes de la plateforme a presque doublé en un an, passant de 19,9 à 37,3 milliards de dollars. Malgré cette augmentation impressionnante, la firme a déclaré ne pas s’attendre à une hausse du montant des ventes pour le reste de l’année. “Nos perspectives pour l'année 2021 sont guidées par des hypothèses qui restent inchangées par rapport à février : à mesure que les pays continueront à déployer des vaccins en 2021 et que les populations pourront se déplacer plus librement, l'environnement économique global s'améliorera probablement ; certaines dépenses des consommateurs réintégreront probablement la vente au détail et les services habituels. La transition en cours vers le commerce électronique, qui s'est accélérée en 2020, reprendra probablement un rythme de croissance plus normalisé”, a déclaré Amy Shapero, directrice financière de l’entreprise.

Ainsi, la société a indiqué que ses chiffres pourraient baisser à mesure que la situation sanitaire change et que les consommateurs reviennent à leurs habitudes de consommation habituelles, comme l’achat en magasin. Malgré tout, Shopify poursuit ses efforts pour développer son réseau de distribution, appelé Shopify Fulfillment Network. La firme canadienne travaille sur l’optimisation de logiciels, mais également sur la création de fonctionnalités technologiques. Ces dernières permettraient aux commerçants de mieux gérer leur inventaire, notamment en ayant plus d’informations à portée de main dessus.

Une croissance est toujours attendue en 2021 de la part de l’entreprise, mais à un rythme inférieur à celui de 2020. Malgré cela, Shopify multiplie les partenariats, notamment avec Pinterest, Facebook ou encore TikTok. Une manière pour l’entreprise d’élargir la portée de ses commerçants, mais aussi de profiter de la transformation numérique des firmes vers l’e-commerce.