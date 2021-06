Après l’extension de son partenariat avec Shopify, Pinterest poursuit son ascension sur le marché de l’e-commerce. Le 6 juin 2021, elle a annoncé l’arrivée de nouvelles fonctionnalités shopping en France, mais aussi au Royaume-Uni, au Canada, en Australie et en Allemagne.

Pinterest est en route vers l’e-commerce

Pendant plusieurs années, Pinterest se contentait d’être une simple plateforme pour trouver de l’inspiration sur la mode ou la décoration. Au fil des années, elle se transforme en véritable site de shopping. En juin 2020, l’entreprise a introduit de nombreuses fonctionnalités d’e-commerce qui n’étaient alors disponibles qu’aux États-Unis. Aujourd’hui les utilisateurs français peuvent enfin en profiter.

Parmi ces nouveautés, l’arrivée d’une section “Acheter” directement dans les résultats de recherche. Elle facilite l’achat de produits en stock auprès de divers commerçants. Pour mieux s’y retrouver, il est possible de filtrer les résultats apparaissant dans cet onglet en fonction des prix et des marques souhaités. La même catégorie fait son apparition dans l’outil de recherche visuelle de Pinterest, Lens. Dorénavant, il est non seulement possible de photographier un objet pour découvrir des contenus similaires, mais également de les acheter.

Les utilisateurs peuvent également se procurer un produit depuis les tableaux, qui disposent, à leur tour, d’une section “Achats”, où apparaissent les produits inspirés des épingles qui les composent. Il est, par ailleurs, aussi possible d’acheter directement depuis ces dernières. En effet, Pinterest a amélioré les fonctionnalités de recherche visuelle, qui identifie les produits présents sur une épingle. Ils seront identifiables grâce à des étiquettes spécifiques, comme “art mural” ou “chaise”. En appuyant sur l’une d’entre elles, l’utilisateur se verra recommander des produits similaires disponibles à l’achat.

En cas de panne d’inspiration, de nouvelles marques peuvent être découvertes grâce aux “Shopping Spotlights”, qui regroupent les contenus populaires choisis par des experts et mis en avant par Pinterest. “Ils auront le sentiment de feuilleter un magazine tout en profitant des conseils d'un styliste personnel : adopter les dernières tendances n'aura jamais été aussi simple”, indique la plateforme.

Enfin, bien consciente qu’il n’y a qu’un pas de l’inspiration à l’achat, l’entreprise lance la “Shopping List”. Elle enregistre automatiquement toutes les épingles de l’utilisateur au même endroit. Ainsi, tous les produits qu’il envisage d’acheter y sont regroupés, avec des informations complémentaires comme les avis, la livraison ou encore le prix. D’abord lancée aux États-Unis et au Royaume-Uni, cette fonctionnalité arrivera prochainement en France.

Des nouveaux outils pour les commerçants

Pinterest déploie le Programme de commerçants vérifiés en France. Lancé l’année dernière, il les met en évidence grâce à un badge bleu sur leur profil. Ils sont alors mis en avant sur l’application en apparaissant dans des épingles, qu’ils peuvent étiqueter de produits grâce au Générateur d’Épingle. Les entreprises peuvent également intégrer leur catalogue à Pinterest pour obtenir un onglet “Acheter” sur leurs profils et faciliter les achats aux utilisateurs. Le but est non seulement de booster leurs ventes, mais aussi, pour la plateforme, d’en tirer profit.

Le déploiement de fonctionnalités d’e-commerce s’est intensifié durant la pandémie et l’intérêt pour le shopping sur les plateformes sociales ne fait que croître. Pinterest a donc tout à gagner à lancer de nouvelles fonctionnalités d’achat, surtout si elle veut voir son nombre d’utilisateurs remonter et concurrencer la section Drops d’Instagram.