Après l’annonce d’un bilan trimestriel mitigé, Pinterest a révélé un partenariat publicitaire inédit avec Amazon. Objectif : attirer davantage de marques et de produits pertinents sur la plateforme.

Pinterest s’ouvre à la publicité tierce, avec Amazon comme premier partenaire

Depuis plusieurs mois déjà, Pinterest multiplie ses efforts pour que sa plateforme soit davantage tournée vers le commerce en ligne. Une manière de monétiser le contenu des créateurs, mais également d’engager davantage les utilisateurs. En août 2022, l’entreprise facilitait l’achat depuis son application mobile à travers un partenariat avec Shopify. Elle va désormais plus loin.

Pinterest vient d’annoncer l’ouverture de son interface à la publicité tierce, à travers une collaboration stratégique et pluriannuelle avec Amazon. « Le partenariat avec Amazon apportera davantage de marques et de produits pertinents sur la plateforme, tout en offrant aux consommateurs une expérience d’achat transparente sur Amazon et en permettant aux annonceurs d’obtenir d’excellentes performances », écrit la société dans un communiqué de presse.

Lorsque les internautes cliqueront sur une publicité Amazon sur Pinterest, ils seront directement dirigés vers Amazon pour effectuer l’achat, facilitant largement l’expérience utilisateur. « Ce partenariat important viendra s’ajouter aux grandes marques déjà présentes sur la plateforme et permettra aux utilisateurs de bénéficier d’une plus grande exhaustivité, d’une plus grande facilité d’achat et d’une expérience d’achat de premier ordre, ainsi que d’une meilleure performance pour les marques et les annonceurs. Cela s’aligne avec notre objectif de rendre chaque Pin achetable, afin que nous puissions permettre au plus grand nombre d’utilisateurs de donner vie à leurs rêves », commente Bill Ready, le PDG de Pinterest.

Un bilan trimestriel mitigé

Cette annonce marque le début de l’expansion prévue de la firme dans la publicité, car elle souhaite capitaliser sur ses 463 millions d’utilisateurs actifs mensuels. Dans un contexte économique difficile, Pinterest doit multiplier ses efforts pour augmenter ses revenus. Au premier trimestre 2023, malgré une hausse de son chiffre d’affaires, la société a enregistré une perte nette de 209 millions de dollars, contre 5 millions de dollars sur la même période de l’année précédente. Sa cotation boursière a chuté après l’annonce de ses résultats, en dépit de son partenariat avec Amazon.

À noter que la mise en œuvre des intégrations publicitaires d’Amazon s’étendra sur plusieurs trimestres, à partir de la fin de cette année. Pinterest n’a pas encore dévoilé où les publicités apparaîtront sur son interface, et sous quelle forme. Pour l’heure, l’entreprise ne fait pas de prévisions à court terme concernant l’impact de cette collaboration sur ses revenus.