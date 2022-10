Pinterest, a annoncé le 19 octobre de nouveaux partenariats avec des grandes maisons de disques : Warner Music Group, Warner Chappell Music, Merlin, et BMG. L’objectif étant d’amener les meilleurs artistes et musiques du moment sur la plateforme. Ces nouvelles offres vont permettre aux utilisateurs d’ajouter les morceaux d’artistes tels que Ed Sheeran, Paramore, Twenty One Pilots et bien d’autres à leurs Idea Pins.

Un large choix de musique pour les utilisateurs

Cet accord va permettre à Pinterest d’ajouter plus d’options musicales et, ces dernières pourront être utilisées sur les Idea Pins. À l’instar de TikTok, ce format lancé en 2021 permet aux créateurs d’enregistrer une voix off, de mettre une musique de fond, de faire de belles transitions et d’ajouter des éléments au sein des vidéos.

Malik Ducard, directeur du contenu chez Pinterest, pointe du doigt le rôle essentiel que joue la musique au sein des médias. Pour lui, cette dernière est primordiale « dans l’amélioration de la narration et l’autonomisation des conteurs, des créateurs et des épingleurs qui inspirent chaque jour sur Pinterest ».

L’intégration de la musique indépendante est un moyen, d’après le réseau social, de « donner aux épingleurs et aux créateurs l’inspiration dont ils ont besoin pour créer une vie qu’ils aiment et créer du contenu qui inspire les gens à faire de même ou à faire quelque chose de nouveau ». Cet accord avec les maisons de disques est en adéquation avec l’envie de Pinterest, ces dernières années, de devenir une plateforme incontournable.

Pinterest suit les tendances et voit grand pour sa plateforme

Le réseau social, principalement connu comme étant une plateforme pour créer des tableaux d’humeur et organiser des images, a cédé aux Story Pins en 2020. Comme son nom l’indique, cette fonctionnalité est inspirée des fameuses stories que l'on peut retrouver sur tant d'autres réseaux sociaux. Un moyen, d’après Pinterest, de permettre à ses utilisateurs plus d’engagement et de créativité.

Pinterest a fait évoluer son format initial des Story Pins et a lancé, quelques mois plus tard, les Idea Pins. Ce nouveau format a permis de répondre à la demande croissante des consommateurs en matière de contenu de vidéo de courte durée en suivant la tendance TikTok et Instagram Reels.

Dernièrement, Pinterest s’est rapproché de Shopify, dans l’optique de devenir le nouveau « centre commercial » du web. Cette entente avec la plateforme de commerce en ligne permet aux utilisateurs d’acheter directement sur l’application. Plus récemment, la plateforme a lancé Pinterest Trend afin d’aider les marques à identifier les tendances.