Pinterest Trends est officiellement disponible en France. Avec cette nouvelle fonctionnalité, le réseau social veut aider les marques à mieux identifier les grandes tendances.

Pinterest Trends, un nouveau moyen d'identifier les tendances

Avec Pinterest Trends, le réseau social américain veut continuer de séduire les marques et permettre aux professionnels du marketing d'identifier au mieux les tendances, « afin de favoriser la réussite de leurs campagnes sur la plateforme ». Pour faire simple, cette fonctionnalité permet de connaître les tendances et les recherches les plus populaires auprès de sa cible et de ses abonnés au cours des 90 derniers jours. Une aubaine pour les marques qui souhaitent se lancer dans le social listening.

Comme l'explique Pinterest, ce sera l'occasion de découvrir les tendances « par saison ». Une stratégie idéale pour anticiper des actions marketing en amont, et mieux connaître les habitudes des communautés. Après les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni, le réseau social annonce que Pinterest Trends se déploie sur 30 nouveaux pays, dont la France. Les marques pourront notamment filtrer les tendances par données démographiques : âge, période, lieu, appareil, etc.

*Roulement de tambour* 🥁🥁🥁Aujourd'hui, Pinterest Trends devient disponible en France et dans de nombreux autres pays. Découvrez quelles sont les tendances à la une par catégorie, âge, lieu et moment,

pour bénéficier d'insights précis sur votre audience https://t.co/k86Boo5Rch+ pic.twitter.com/oUOEjLcReJ — Pinterest France (@PinterestFR) October 17, 2022

Un moyen pour les marques de mieux connaître leurs audiences. Pour profiter de Pinterest Trends, il faut se connecter à un compte professionnel, choisir l’onglet Analytics puis Tendances. Ensuite, vous pouvezen sélectionnant « Audience Insights » dans la catégorie Analytics.

Comme l'explique Bill Watkins, Chief Revenue Officier chez Pinterest, Pinterest Trends la fonctionnalité Pinterest Trends a été « pensée pour aider les entreprises du monde entier à atteindre leurs objectifs et à toucher des consommateurs intéressés à chaque étape du cycle de vie de la campagne : de la conception d'une campagne marketing jusqu'à la mesure de son impact ».

La plateforme précise que, concrètement, « Pinterest Trends permet aux annonceurs du monde entier de repérer les tendances qui émergent sur la plateforme ». Certaines marques se servent par exemple de la fonctionnalité pour adapter leurs messages à une certaine audience, en fonction de ses centres d'intérêt. Le réseau social dévoile également sa nouvelle API de conversion. Celle-ci permet d’avoir une vision complète des performances des campagnes marketing et d’analyser le comportement de l'audience vers le site web.