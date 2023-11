Depuis plusieurs années déjà, Pinterest a dépassé le stade de simple plateforme d’inspiration. Avec ses puissantes fonctionnalités, le réseau social est aujourd’hui un véritable moteur de recherche visuel et une plateforme de shopping de référence. Il va sans dire que le média social regorge d’opportunités de croissance, mais qui sont encore trop peu exploitées par les professionnels du social media.

Agorapulse, l’outil français leader dans la gestion des réseaux sociaux, vous invite à découvrir le potentiel de ce réseau social unique en son genre lors du premier Pinterest Summit. À travers plusieurs webconférences, les experts vous dévoileront comment amener votre agence vers de nouveaux sommets grâce à Pinterest. Rendez-vous le jeudi 7 décembre de 9h30 à 13h !

Découvrez pourquoi et comment vous emparer de Pinterest

Lorsqu’on pense aux réseaux sociaux, Pinterest n’est pas le premier qui nous vient en tête. Pourtant, avec 463 millions d’utilisateurs actifs mensuels et un public “acheteur”, il s’agit d’une excellente plateforme pour promouvoir sa marque, générer du trafic vers son site et booster ses ventes. D’autant plus qu’elle propose des fonctionnalités de choix pour atteindre ces fameux objectifs, ainsi qu’une régie publicitaire particulièrement performante.

Selon une étude menée par Pinterest, le retour sur investissement publicitaire (ROAS) pour les marques de retail y est deux fois plus important que sur les autres réseaux sociaux. Cela s’explique notamment par le fait que le contenu vit très longtemps sur la plateforme. En effet, les épingles sur Pinterest continuent à générer de l’engagement pendant des mois, voire des années après leur publication !

En somme, il s’agit d’un canal incontournable pour les agences cherchant à propulser les performances de leurs clients grâce au marketing visuel en 2024. C’est justement pour vous aider à saisir tout le potentiel de la plateforme que vous attendent Agorapulse et ses partenaires. Social ads, créas, e-commerce… Rien ne sera laissé au hasard.

Pinterest en 2024 : quelles opportunités business ? , animée par Alexandre Dankovic, SMB Executive Agency Partner Manager chez Pinterest ;

, animée par Alexandre Dankovic, SMB Executive Agency Partner Manager chez Pinterest ; Pinterest Ads : Les clés pour un ROAS au sommet , présentée par Luc Bermond, PDG de l’agence Pin Ads ;

, présentée par Luc Bermond, PDG de l’agence Pin Ads ; Créas pour Pinterest : vous n’avez pas les bases , orchestrée par Marie-Hélène Dibenedetto, PDG de l’agence Moondust et Afifia Belabdoun, Senior Social Media & Content manager chez Canva France ;

, orchestrée par Marie-Hélène Dibenedetto, PDG de l’agence Moondust et Afifia Belabdoun, Senior Social Media & Content manager chez Canva France ; Pinterest et e-commerce, de l’inspiration à l’achat , animée par Laëtitia Lamari, Experte e-commerce et hôte du podcast Le Café de l’E-commerce et Juliette Bohle, Lead B2B Marketing Manager chez PrestaShop ;

, animée par Laëtitia Lamari, Experte e-commerce et hôte du podcast Le Café de l’E-commerce et Juliette Bohle, Lead B2B Marketing Manager chez PrestaShop ; Pourquoi Pinterest arrive sur Agorapulse en 2024, présentée par Esteban Fabiao, Lead Product Manager chez Agorapulse.

Cinq conférences auront lieu, organisées par des experts du digital :

Pour clôturer cette demi-journée de webinars, vous serez invité à rejoindre la section Lounge, où se tiendront quatre tables thématiques. Ce sera l’occasion d’échanger autour du marketing sur Pinterest avec les sponsors et les autres professionnels d’agences.

Le Pinterest Summit est LE rendez-vous à ne pas manquer pour découvrir le pouvoir de Pinterest et renforcer votre expertise social media. Inscrivez-vous gratuitement pour réserver votre place pour l’événement !