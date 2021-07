Comme les autres géants de la Tech, il était l’heure pour Alphabet de dévoiler ses résultats trimestriels (pdf). La maison mère de Google a largement dépassé les attentes des analystes en enregistrant un bénéfice net de 18,5 milliards de dollars ce trimestre. C’est pratiquement le triple par rapport à la même période de l’année précédente.

Des revenus portés par l’activité publicitaire sur Google et YouTube

En 2020, Google avait souffert de ses liens avec les secteurs du tourisme, à l’arrêt à cause de la pandémie. “Le deuxième trimestre 2020 était le point le plus bas de l'année pour le marché publicitaire en ligne, donc ce trimestre va représenter une comparaison facile pour Alphabet”, note Nicole Perrin, analyste chez eMarketer. Depuis, le marché publicitaire se relève peu à peu.

En l’espace de trois mois, le leader de la publicité digitale a enregistré 62 milliards de dollars de chiffre d’affaires, et ce, en grande partie grâce à ce segment. Sur le moteur de recherche et sur YouTube, les dépenses, autant des grands groupes que des PME, ont considérablement augmenté.

“La distribution était de nouveau, et de loin, le plus important contributeur à la croissance sur un an pour la pub. Les secteurs des voyages, des services financiers, des médias et du divertissement ont aussi beaucoup participé”, a expliqué à la presse Philipp Schindler, le vice-président de Google chargé des ventes. Alphabet devrait continuer sur sa lancée et estime générer 130 milliards de dollars de recettes publicitaires cette année. C’est 25% de plus qu’en 2020.

YouTube se distingue particulièrement

De manière plus générale, YouTube a fait grimper les chiffres d’Alphabet. Les revenus de la plateforme de vidéo ont augmenté de 83% par rapport au second trimestre de 2020, atteignant 7 milliards de dollars. Progressivement, elle séduit de plus en plus d’utilisateurs, au point qu’ils seront 2 milliards dans le monde à utiliser YouTube à la fin de l’année, selon eMarketer. Cela représente 64% de l’audience pour les vidéos en ligne.

"Au deuxième trimestre, on a assisté à une marée montante de l'activité en ligne dans de nombreuses régions du monde, et nous sommes fiers que nos services aient aidé tant de consommateurs et d'entreprises", a déclaré Sundar Pichai, PDG d'Alphabet et de Google, dans un communiqué. Il a également souligné le succès de YouTube Shorts. Au quotidien, ce nouveau format enregistre 15 milliards de vues dans le monde.

Le cloud : autre moteur d’Alphabet

La division cloud d’Alphabet continue d’acquérir des parts de marché ce trimestre, bien qu’elle reste derrière ses concurrents Amazon Web Services et Microsoft Azure. Sur ce segment, l’entreprise a vu ses revenus grimper de 54% en un an, soit 4,63 milliards de dollars.

Ce trimestre, les pertes opérationnelles de l’unité atteignent 591 millions de dollars, contre 1,4 milliard à la même période l’année dernière. En cause, les nombreux investissements effectués pour convaincre de nouveaux clients, notamment sur l’intelligence artificielle et la cybersécurité.

En effet, suite à la multitude de cyberattaques, toutes les firmes ont dû redoubler d’efforts pour proposer des technologies suffisamment efficaces. “Cela a tiré la sonnette d'alarme pour l'industrie (...), les entreprises ont vraiment commencé à réfléchir en profondeur à leurs failles”, a expliqué Sundar Pichai. Il espère que cela offre de nouvelles opportunités au service cloud de Google.

Malgré ces résultats records, il y a une ombre au tableau : les nombreuses poursuites auxquelles doit faire face le groupe. En effet, les plaintes se multiplient, notamment contre Google qui a été accusé d’abus de position dominante. Récemment, 36 procureurs généraux américains ont attaqué le géant et son Play Store pour ce motif. Pour le moment, les problèmes juridiques ne ternissent pas les résultats financiers d’Alphabet.