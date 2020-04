Lancée en 2016, TikTok connaît un succès retentissant qui ne cesse de croître, et cette popularité semble faire des envieux du côté de la Silicon Valley. D’après The Information, YouTube est en train de développer une plateforme rivale à l’application chinoise qui sera baptisée Shorts.

Propriété du géant chinois ByteDance, TikTok (Douyin en Chine) a atteint les 1,5 milliard de téléchargements au mois de novembre dernier. Sa réussite est telle que son chiffre d’affaires a augmenté de 310 % au quatrième semestre 2019 avec la somme de 50 millions de dollars de revenus. Bien qu’elle soit extrêmement populaire en Asie, l’application gagne aussi du terrain en Occident : elle a enregistré un taux de croissance de 375 % aux États-Unis en seulement un an.

Ce n’est donc pas si étonnant que le mastodonte américain souhaite s’emparer d’une part de ce marché. Shorts (« court » en anglais), rivale de TikTok made in YouTube, devrait être disponible dès la fin de l’année 2020 et directement intégrée dans l’application mobile de l’hébergeur vidéo. Elle proposera de courts formats pouvant aller jusqu’à 15 secondes et surtout, offrira à ses utilisateurs le choix parmi son catalogue de morceaux sous licence sur YouTube Music, ce qui représenterait un avantage certain par rapport à TikTok.

This is potentailly big…. And, bonus: YouTube chief Susan Wojcicki and I talked about TikTok in a podcast episode that will air later this month. We’ve got an item coming soon confirming this news, along with a few of her comments on YouTube & short-form video >>> https://t.co/0Pqm6JqVUz

— Dylan Byers (@DylanByers) April 1, 2020